Кофейный вопрос: чем отличается арабика от робусты

Obozrevatel FoodOboz 11:33, 25.02.2021 Обновлено: 11:41, 25.02.2021

"Вам кофе на арабике или на робусте?" – сколько раз вы слышали этот вопрос в кофейнях? И сколько раз ненадолго подвисали, раздумывая, что ответить? Ведь на самом деле робуста и арабика – два разных вида кофе и далеко не все знают, чем на самом деле они отличаются друг от друга.

Редакция FoodOboz решила расставить все точки над i в этом вопросе и обратилась за помощью к профессионалу. О том, чем отличается арабика от робусты, и какой кофе лучше, в своей колонке рассказывает Андрей Гуневский – кофейный эксперт, представитель компании "Фунт Кави" в Киеве.

В мире насчитывают около 120 видов кофе.
unsplash.com

Несмотря на то, что в мире насчитывают около 120 видов кофе, в промышленных целях используют только два – арабику и робусту.

Начнем с робусты. Этот вид дешевый в производстве. В робусте содержится большой уровень кофеина, что дает кофейным зернам неприятную горечь. Именно из-за кофеина робуста устойчива к насекомым и прочим вредителям: для них она слишком горькая.

Робуста горькая, вязкая и бедная во вкусе. Максимум, что считывается в оттенках вкуса, – это орех, горький шоколад и древесина. Я не встречал людей, которые бы кайфовали от вкуса эспрессо, приготовленного на стопроцентной робусте. В напиток, который готовят на робусте, всегда добавляют сахар, молоко и разные сиропы – эти нехитрые манипуляции позволяют замаскировать неприятную горечь. Но нужно ли это? Ведь таким образом люди неосознанно обманывают себя и свой организм. Вспомните сами, что вы употребляете горького в своем рационе? И что выберите – горький или не горький огурец, горький или сладкий миндаль и нравится ли вам на вкус цитрамон? То-то же!

А вот с арабикой другая история. Во-первых, она очень капризная и требует более тщательного внимания и ухода во время выращивания. Поэтому ей уделяют очень много внимания на всех этапах – начиная от произрастания и заканчивая приготовлением.

Генетика арабики устроена сложнее. В ней больше липидов, органических кислот и сахаров. Арабика всегда будет обладать кислотностью, но пусть вас это не пугает. Ассоциируйте ее вкус со вкусом вина, молочных продуктов, ягод, фруктов и тд. В напитке приготовленном на арабике можно легко найти вкусовые оттенки ананаса, яблока, сливы, выпечки у других продуктов. Я все чаще и чаще встречаю людей, которые уходят от робусты, распробовав вкус арабики. И никогда не встречал истории обратной.

Все это сказывается на цене кофейных зерен: цена на робусту колеблется в районе до $2,8 за килограмм зеленого зерна, в то время как цена на арабику начинается от $3 (коммерция) и от $10 (спешиалти) за килограмм. Поэтому производители часто смешивают арабику с робустой, чтобы снизить стоимость кофе.

В чем разница между арабикой и робустой.
LeCafeier

По внешнему виду арабика и робуста тоже отличаются друг от друга. В то время как робуста имеет круглые зерна, арабика тем временем имеет продолговатую форму. Содержание кофеина в обоих сортах очень отличается. В арабике он, как правило, 1,2-1,3%, а вот в робусте уровень кофеина почти в два раза выше: 2,5-3%

Интересно знать:

  • Робуста – родитель арабики. Арабика возникла в результате естественного скрещивания видов робуста и эужениоидис.

  • В мире существует более 20 сортов арабики: Типика, Катура, Бурбон, Гейша, Мока. Некоторые сорта – тоже результат скрещивания. Например, сорт Тимор получился в результате скрещивания робусты и арабики Типика.

  • Есть энтузиасты, которые работают над высококачественной робустой. Не обращая внимания на слабую генетику, они упорно трудятся на всех этапах от селекции до хранения.

  • Самая высокая цена за килограмм арабики достигала $10000. Это был сорт Гейша, который панамская кофейная ферма Ninety Plus продала Дубаям.

Ранее OBOZREVATEL делился советами завариванию кофе в чашке. Если придерживаться этих советов, вы сможете приготовить напиток не хуже, чем в модной кофейне.

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