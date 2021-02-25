Питання про каву: чим відрізняється арабіка від робусти

Obozrevatel FoodOboz 11:33, 25.02.2021 Оновлено: 11:41, 25.02.2021

"Вам каву на арабіці чи на робусті?" – скільки разів ви чули це питання у кав'ярнях? І скільки разів ненадовго підвисали, роздумуючи, що відповісти? Адже насправді робуста і арабіка – два різних види кави, і далеко не всі знають, чим вони відрізняються одне від одного.

Редакція FoodOboz вирішила розставити всі крапки над i в цьому питанні і звернулася за допомогою до професіонала. Про те, чим відрізняється арабіка від робусти, і яка кава є кращою, у своїй колонці розповідає Андрій Гуневський – кавовий експерт, представник компанії "Фунт Кави" в Києві.

У світі налічують близько 120 видів кави.
unsplash.com

Незважаючи на те, що в світі налічують близько 120 видів кави, в промислових цілях використовують лише два – арабіку і робусту.

Почнемо з робусти. Цей вид є дешевим у виробництві. У робусті міститься великий рівень кофеїну, що надає кавовим зернам неприємну гіркоту. Саме через кофеїн робуста є стійкою до комах та інших шкідників: для них вона занадто гірка.

Робуста гірка, в'язка і бідна на смак. Максимум, що зчитується у відтінках смаку, – це горіх, гіркий шоколад і деревина. Я не зустрічав людей, які би кайфували від смаку еспресо, приготованого на стовідсотковій робусті. У напій, який готують на робусті, завжди додають цукор, молоко і різні сиропи – ці нехитрі маніпуляції дозволяють замаскувати неприємну гіркоту. Але чи треба це? Адже таким чином люди неусвідомлено обманюють себе і свій організм. Пригадайте, які гіркі продукти ви вживаєте? І що оберете – гіркий або не гіркий огірок, гіркий або солодкий мигдаль і чи подобається вам на смак цитрамон? Отож бо й воно!

А ось з арабікою інша історія. По-перше, вона дуже примхлива і вимагає більш пильної уваги і догляду під час вирощування. Тому їй приділяють дуже багато уваги на всіх етапах – починаючи від зростання і закінчуючи приготуванням.

Генетика арабіки влаштована складніше. Вона містить більше ліпідів, органічних кислот і цукрів. Арабіка завжди матиме кислотність, але нехай вас це не лякає. Асоціюйте її смак зі смаком вина, молочних продуктів, ягід, фруктів тощо. У напої на арабіці можна легко знайти відтінки ананаса, яблука, сливи, випічки та інших продуктів. Я все частіше і частіше зустрічаю людей, які йдуть від робусти, спробувавши на смак арабіку. І ніколи ще не зустрічав зворотньої історії.

Все це позначається на ціні кавових зерен: ціна на робусту коливається в районі до $2,8 за кілограм зеленого зерна, водночас коли ціна на арабіку починається від $3 (комерція) і від $10 (спешіалті) за кілограм. Тому виробники часто змішують арабіку з робустою, щоб знизити вартість кави.

У чому різниця між арабікою і робустой.
LeCafeier

За зовнішнім виглядом арабіка і робуста теж відрізняються одне від одного. Робуста має круглі зерна, арабіка тим часом має довгасту форму. Вміст кофеїну в обох сортах дуже відрізняється. У арабіки він, як правило, 1,2-1,3%, а от у робусті рівень кофеїну майже вдвічі вищий: 2,5-3%

Цікаво знати:

  • Робуста – мати арабіки. Арабіка виникла в результаті природнього схрещування видів робуста і еуженіоідіс.

  • У світі існує понад 20 сортів арабіки: Тіпіка, Катура, Бурбон, Гейша, Мока. Деякі сорти теж є результатом схрещування. Наприклад, сорт Тимор вийшов в результаті схрещування робусти і арабіки Тіпіка.

  • Існують ентузіасти, які працюють над високоякісною робустою. Не звертаючи уваги на слабку генетику, вони наполегливо працюють на всіх етапах від селекції до зберігання.

  • Найвища ціна за кілограм арабіки досягала $10000. Це був сорт Гейша, який панамська кавова ферма Ninety Plus продала Дубаю.

Раніше OBOZREVATEL ділився порадами заварювання кави в чашці. Якщо дотримуватися цих порад, ви зможете приготувати напій не гірше, ніж в модній кав'ярні.

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