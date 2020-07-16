Козье vs коровье: эксперт развенчал известные мифы о молоке

Козье молоко является наилучшей альтернативой коровьему. По данным многочисленных исследований, оно вызывает меньшее количество проблем с пищеварением и больше напоминает грудное молоко.

Однако его польза обросла множеством ложных мифов. По мнению Лоренцо Траверсетти, доктора биологических наук в области питания, эти два вида молока одинаково подходят для употребления, так как представляют собой ценный источник кальция, белков, витаминов и минералов, сообщает melarossa.it.

К существенным отличиям относится более высокое содержание жира в козьем молоке, чем в коровьем (4,8 г против 3,6 г), а также его лучшая переносимость.

В козьем молоке содержится больше кальция, чем в коровьем

Мифы о козьем молоке: правда или ложь?

1. В нем меньше калорий, чем в коровьем – ложь

Козье молоко содержит 75 ккал на 100 мл против примерно 63 ккал коровьего.

2. Те, кто не переносит лактозу, могут пить козье молоко – ложь

Несмотря на меньшее количество лактозы, козье молоко все равно содержит этот тип сахара. Таким образом, оно может вызвать аллергическую реакцию или типичные симптомы пищевой непереносимости у тех, кто от этого страдает.

3. Козье молоко лучше усваивается – правда

Это связано с наличием жирных кислот с короткой цепью (SCFA), которые непосредственно усваиваются энтероцитами и отправляются в печень. Благодаря этому козье молоко считается более легкоусвояемым, чем коровье.

4. Козье молоко полезнее коровьего – ложь

Нет более или менее полезного молока. Эти два типа имеют макроэлементы и микроэлементы, очень похожие друг на друга, но с существенными различиями в отношении жира, кальция и содержания калорий.

5. Козье молоко менее жирное, чем коровье – ложь

В действительности, содержание жира в козьем молоке выше, чем в коровьем, но тип жира отличается. В нем присутствует категория жирных кислот с короткой цепью (SCFA), которые следуют по своему метаболическому пути, отличному от других.

Они поглощаются клетками кишечника и направляются непосредственно в печень. Это позволяет им не превращаться в жировые агломераты (хиломикроны), которые непосредственно ответственны за образование атерогенных бляшек, типичных, например, для холестерина.

6. В козьем молоке больше белка – ложь

Нет существенных различий между содержанием белка в коровьем и козьем молоке. Что немного меняется, так это аминокислотный состав. Фактически, в козьем молоке выделяется присутствие высоких концентраций таурина, аминокислоты, не относящейся к 20 наиболее известным, но очень важной для обеспечения правильного развития плода. Это делает его наиболее похожим на грудное молоко.

7. Козье молоко содержит больше кальция, чем коровье – правда

Этот аспект, возможно, является одной из основных сильных сторон этого типа молока. Коровье молоко содержит около 119 мг кальция в 100 мл продукта, в то время как козье – около 134 мг. Это свойство делает его идеальной едой для детей, пожилых людей и всех тех, кто заботится о здоровье своих костей.

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