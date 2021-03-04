Как приготовить креветки за 10 минут: простой рецепт от Гордона Рамзи

Маша Сердюк FoodOboz 19:50, 4.03.2021 Обновлено: 20:19, 4.03.2021

Нет, в заголовке нет никакой опечатки, мы реально думаем, что классный вкусный ужин вполне реально приготовить за 10 минут.

В качестве доказательство делимся с вами рецептом креветок Скампи от известного британского шефа и телеведущего Гордона Рамзи. "Адский шеф" убежден: приготовить это блюдо можно в любой, даже самый напряженный вечер (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Понадобится:

  • чищенные креветки – 8-12 шт.

  • паста капеллини – 115 г

  • оливковое масло – 2 ст. л.

  • чеснок – 3 зубчика

  • лук-шалот (большой) – 1 шт.

  • хлопья чили – 2 ч. л.

  • лимон – 2 шт.

  • белое вино – 100 мл

  • каперсы – 2 ст. л.

  • томаты черри – 60 г

  • бульон из морепродуктов – 100 мл

  • сливочное масло – 55 г

  • базилик – 1 веточка

  • соль, перец – по вкусу

  • тертый пармезан – для подачи

Как готовить:

  1. Кастрюлю объемом 4 литра наполнить водой, посолить, накрыть крышкой и довести до кипения.

  2. В глубокой сковороде разогреть столовую ложку оливкового масла. Добавить нарезанный лук-шалот и мелко рубленный чеснок. Жарить пару минут до мягкости.

  3. Влить вино на сковороду, готовить, пока оно почти не выпарится. Затем добавить бульон из морепродуктов, хлопья чили, каперсы, разрезанные пополам помидоры черри и лимоны (без цедры и сока).

  4. Когда соус закипит, выложить в него сырые креветки, посолить, поперчить и тушить пару минут, помешивая.

  5. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло. Когда оно растает, добавить при необходимости соль и перец.

  6. Между тем, когда кастрюля с водой начнет закипать, добавить пасту в воду и варить ее, периодически помешивая, чтобы она не слипалась, примерно 3-5 минут или до состояния al dente.

  7. Процедить пасту и быстро добавить ее в сковороду с соусом и креветками.

  8. Нарезать листочки базилика и добавить к макаронам. Перемешать, выложить в глубокую миску и посыпать пармезаном.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить котлеты "как у мамы": семейным рецептом поделился финалист "МастерШеф. Профессионалы" Алик Мкртчян.

Комментировать
FoodOboz

Смотрите также

Порошенко – о вынужденных коммуникациях с Медведчуком в 2014 году: нам удалось переиграть Путина

Арестович: оккупанты пошли на попятную после заявления об ударах по ВСУ

Шмыгаль рассказал, сколько будет стоить электроэнергия с 1 апреля

Казанский: Россия не забирает Донбасс, ей выгодна вечная война в Украине

В Виннице "герой парковки" избил мужчину за замечание: история получила неожиданный финал. Видео