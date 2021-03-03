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Как приготовить котлеты "как у мамы": рецепт от шеф-повара

3.5т
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Шеф-повар, финалист кулинарного проекта "МастерШеф. Профессионалы" Алик Мкртчян поделился рецептом домашних котлет. Алик, которого в ресторанных кругах называют богом мяса, готовит их по рецепту своей мамы.

"Любовь к еде – вкусно покушать и хорошо готовить – мне перешло от мамы. Мамочка готовила всегда очень много и очень вкусно. Как правило, на столе всегда было несколько видов горячего и столько же закусок", – поделился Алик.

По его словам, говяжьи котлеты были единственным видом котлет, которые готовила его мама, поэтому именно этим рецептом он делится с читателями OBOZREVATEL.

По словам Алика, для идеальных котлет "как у мамы" нужно соблюдать определенные пропорции: нужно взять 80% говяжьего фарша, 10% свиного фарша и 10% всего остального: репчатого лука, петрушки, кинзы, сухого базилика, зубчик чеснока, одну картошину, горбушку хлеба, соль и перец. Из такого набора продуктов, по словам Алика, получаются невероятно сочные и вкусные котлетки. Совсем как у мамы.

В котлетах "от мамы Алика" говядины должно быть 80% от всей массы.

В котлетах "от мамы Алика" говядины должно быть 80% от всей массы. Источник: 1ZOOM

1ZOOM

Понадобится:

  • говядина – 800 г

  • жирная свинина или кусочек сала – 100 г

  • репчатый лук – 1 шт.

  • горбушка белого батона – 1 шт.

  • сырой картофель – 1 шт.

  • яйцо – 1 шт.

  • чеснок –1 зубчик

  • сухой базилик – 0,5 ч. л.

  • петрушка – 25 г

  • кинза – 25 г

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – для жарки

Как готовить:

  1. Горбушку батона замочить в молоке или воде. Лук, картофель и чеснок почистить.

  2. Говядину, свинину, лук, картофель, чеснок и зелень пропустить два раза через мясорубку. Добавить соль, перец и сухой базилик, вбить яйцо и хорошо вымешать фарш руками.

  3. Сформировать котлеты и жарить на растительном масле под крышкой до золотистой корочки с двух сторон.

Ранее OBOZREVATEL делился рецептом хинкали от Алика Мкртчяна. Идеальное блестящее тесто для хинкали Алик советует готовить с помощью тестомеса и раскатывать тестораскаткой: так оно получится идеально тонким и ровным.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тег
рецепт
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