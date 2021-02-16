Курица с корицей, гранатом и орехами: простой рецепт ужина
Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.
В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz делится максимально простыми блюдами, приготовление которых у вас займет не более получаса. Сегодня мы рассказываем, как запечь курицу с корицей, гранатом и грецкими орехами. Нежное белое мясо курицы идеально сочетается со сладостью корицы и кислинкой гранатового соуса.
Приготовление этого блюда займет чуть больше 30 минут, однако вашего активного участия здесь практически не потребуется. Все, что от вас будет нужно, это натереть курицу солью и перцем, выложить ее в форму и полить гранатовым соком, смешанным с сахаром и корицей. Все остальное за вас сделает духовка.
куриные бедра – 6-8 шт.
чеснок – 1 головка
синий лук – 3 шт.
грецкие орехи – 0,5 стакана
гранатовый сок – 1 стакан
зерна граната – 2 ст. л.
сахар – 1 ч. л.
корица – 0,5 ч. л.
соль, перец – щепотка
растительное масло – 3 ст. л.
петрушка – несколько веточек
Духовку разогреть до 200 градусов. Курицу помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами.
Натереть курицу солью, перцем и полить растительным маслом. Выложить в смазанную маслом форму или на устеленный фольгой противень. Добавить зубчики чеснока (чистить не нужно) и разрезанный на 4 части лук.
Орехи измельчить: перебить в блендере или раскатать скалкой. Добавить к курице.
В миску вылить гранатовый сок, добавить сахар и корицу. Полученной смесью полить куриные бедра. Накрыть все фольгой и поставить в духовку на 30 мин.
Убрать фольгу и вернуть мясо в духовку еще на 15-20 мин, пока курица не подрумянится.
При подаче посыпать зернами граната и мелко рубленной петрушкой.
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