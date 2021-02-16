Курица с корицей, гранатом и орехами: простой рецепт ужина

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz делится максимально простыми блюдами, приготовление которых у вас займет не более получаса. Сегодня мы рассказываем, как запечь курицу с корицей, гранатом и грецкими орехами. Нежное белое мясо курицы идеально сочетается со сладостью корицы и кислинкой гранатового соуса.

Приготовление этого блюда займет чуть больше 30 минут, однако вашего активного участия здесь практически не потребуется. Все, что от вас будет нужно, это натереть курицу солью и перцем, выложить ее в форму и полить гранатовым соком, смешанным с сахаром и корицей. Все остальное за вас сделает духовка.

Курица идеально сочетается со сладостью корицы и кислинкой гранатового соуса. deliciousmagazine.co.uk

куриные бедра – 6-8 шт.

чеснок – 1 головка

синий лук – 3 шт.

грецкие орехи – 0,5 стакана

гранатовый сок – 1 стакан

зерна граната – 2 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

корица – 0,5 ч. л.

соль, перец – щепотка

растительное масло – 3 ст. л.

петрушка – несколько веточек

Духовку разогреть до 200 градусов. Курицу помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами. Натереть курицу солью, перцем и полить растительным маслом. Выложить в смазанную маслом форму или на устеленный фольгой противень. Добавить зубчики чеснока (чистить не нужно) и разрезанный на 4 части лук. Орехи измельчить: перебить в блендере или раскатать скалкой. Добавить к курице. В миску вылить гранатовый сок, добавить сахар и корицу. Полученной смесью полить куриные бедра. Накрыть все фольгой и поставить в духовку на 30 мин. Убрать фольгу и вернуть мясо в духовку еще на 15-20 мин, пока курица не подрумянится. При подаче посыпать зернами граната и мелко рубленной петрушкой.

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