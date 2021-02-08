Три ошибки, которые все допускают в приготовлении картофельного пюре

Большинство людей допускает три основные ошибки в приготовлении картофельного пюре. Об этом заявил британский шеф, обладатель звезды Мишлен и ведущий британской версии "МастерШеф. Профессионалы" Маркус Воринг.

По его словам, из-за этих ошибок невозможно приготовить пюревоздушной консистенции, пишет издание Birmingham Live.

Первую ошибку вы делаете, когда режете картофель разными кусочками. Маркус Воринг утверждает одинаковые по размеру кусочки имеют решающее значение. Если нарезать картофель неравномерно, есть риск, что более мелкие кусочки будут переваренными. А это в свою очередь сделает пюре водянистым и безвкусным.

Вторую ошибку вы допускаете, когда варите картофель на слишком большом огне. По словам шеф-повара, варить нужно только на небольшом огне в подсоленной воде. У тех, кто не следует этому совету, пюре получается переваренным, что тоже негативно отразится на консистенции блюда.

Третью ошибку люди совершают, когда сразу начинают измельчать картофель. Маркус говорит, что после окончания варки необходимо слить воду из кастрюли и дать пюре "отдохнуть" в течение пяти минут. И только потом начинать давить картофель, добавлять в него сливочное масло, сыр и зелень по вкусу.

Маркус Воринг советует дать картофелю отдохнуть. Источник: marcuswareing.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал список самых распространенных ошибок, которые допускают люди во время приготовления блюд в домашних условиях. А также рассказывал о парне, который приготовил пюре из картофельных чипсов.

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