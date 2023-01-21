Шарлотка – это любимый яблочный пирог. Традиционно в его основе такие ингредиенты как яйца, сахар, мука, разрыхлитель и сладкая яблочная начинка. И лучше не экспериментировать с такой выпечкой и не добавлять в тесто много лишнего, ведь некоторые продукты могут существенно повлиять на вкус.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какие продукты не следует добавлять в тесто для шарлотки, чтобы не испортить выпечку.

Безглютеновая мука

К такому виду муки относятся: гречневая, кокосовая, овсяная, рисовая, амарантовая, кукурузная и т.д. Многие хозяйки часто добавляют ее в выпечку как альетрнативу пшеничной, которая содержит глютен.

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Дело в том, что глютен в пшеничной муке – это сложный клейкий белок, выполняющий важную функцию загустителя в тесте. И заменив такой важный ингредиент, будущий пирог может распасться или наоборот получиться очень "забитым".

Сода

Хозяйки часто заменяют разрыхлитель в выпечке содой. В таком случае следует помнить о таких правилах: если добавить в тесто соду, не погасив ее уксусом, шарлотка будет иметь неприятный вкус ацетона. Если вы воздерживаетесь от использования уксуса, его можно заменить цитрусовым соком. Или если в составе теста есть кисломолочные продукты: кефир или сметана, то волноваться не стоит. Ведь они погасят соду природной молочной кислотой.

Специфические ингредиенты

К таким относят тыкву или ревень, которые часто добавляют в выпечку. Следует помнить, что такой пирог понравится настоящим гурманам, в то время как большинство вряд ли оценят такой эксперимент из-за специфического привкуса ингредиентов. Если хочется необычного аромата или привкуса – помогут специи: корица, мускатный орех, кардамон или ваниль.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, на чем приготовить идеальную шарлотку.