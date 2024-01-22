''Сміливці, які працюють на перемогу'': переможці конкурсу ''Роби своє з Kurator'' презентували власні ініціативи

Десять переможців конкурсу "Роби своє з Kurator" із Київської, Дніпропетровської, Полтавської та Черкаської областей отримали свої нагороди та розповіли про власні бізнес-ініціативи. Саме ці проєкти, процес їхнього створення та плани щодо масштабування вразили суддів конкурсу.

Зокрема, серед переможців є такі ідеї, як "М'ясКо від мами" – медикиня, матір двох воїнів батальйону "Азов", один з яких загинув від рук ворога, почала готувати та відправляти на фронт продукти; "Готові страви в реторт-пакетах", які забезпечують військовослужбовців готовими стравами власного виробництва в реторт-пакетах; "Сімейне кафе", власник якого – військовослужбовець з Київщини, що у перші тижні повномасштабного вторгнення надавав допомогу біженцям у приміщенні свого закладу.

Конкурс "Роби своє з Kurator" організований брендом Kurator та Благодійним фондом "МХП – Громаді" для галузі HoReCa (заклади харчування, готелі, кейтеринг).

На церемонії нагородження переможці змогли поспілкуватися з професійними шеф-кухарями: співвласником та бренд-шефом мережі ресторанів "НАЖИВО" Олексієм Повторейком і бренд-шефом ресторанно-готельних комплеків Hvoya і Tavel Віталієм Гуралевичем. А ще — прослухали лекцію засновника консалтингової компанії RESTETIKA Андрія Магалецького про лайфхаки та факапи відкриття закладу.

"Грантовий конкурс "Роби своє з Kurator" – це значно більше, ніж просто фінансова підтримка. Це одночасно й розвиток громад, і надійний тил для постраждалого бізнесу, і мотивація для військових та їхніх родин. Я особисто ознайомилася з усіма проєктами-переможцями, і хочу сказати, що всі учасники – сміливці. Адже з-поміж них є і волонтери, і військові, і дружини військових і навіть родини, які втратили рідних. Попри всі виклики вони продовжують займатися власною справою, масштабуватися, рухатися вперед і вірити в перемогу. А ми віримо в них і з радістю підтримуємо їхні ініціативи", – прокоментувала Тетяна Волочай, директорка Благодійного фонду "МХП – Громаді".

Загалом у конкурсі взяли участь 86 представників малого та середнього бізнесу, а саме: підприємці-ветерани, внутрішньо переміщені особи, військові, які розвивали бізнес і бізнес яких постраждав від російської агресії. Сумарно організатори виділили 1 мільйон гривень на гранти. Кожен з переможців отримає до 100 тисяч гривень на розвиток власної справи. Завдяки наданим коштам підприємці зможуть започаткувати новий бізнес чи масштабувати або ж релокувати вже наявний.

"Переможці конкурсу "Роби своє з Kurator" — це підприємці, які в складні часи не просто працюють, а продовжують шукати можливостей для розвитку. Підтримка від великого бізнесу допоможе їм продовжувати свою справу далі. А це значить, що у громадах буде більше локацій для комфортного проведення часу, нові робочі місця, надходження у місцеві бюджети. Бренд Kurator уже кілька років є надійним партнером підприємців галузі HoReCa з точки зору продуктів та експертизи, а тепер це втілилося й у грантову підтримку для бізнесів військових, внутрішньо переміщених осіб та підприємців, чий бізнес постраждав від військових дій. Переконана, що спільними зусиллями нам вдасться досягти успіху і бути надійною опорою для української економіки", — зазначає Наталія Шадчнєва, керівниця Центру розвитку HoReCa МХП.

На нагородженні переможцям окрім грошового призу вручили дипломи, сертифікати від бренду Kurator на доопрацьовану продукцію, доступ до порталу з експертними матеріалами для галузі HoReCa та квиток Ukraine HoReCa Masters, професійну масштабну подію для обміну досвідом.

Важливо, що на отриманні нагороди та гранту співпраця переможців і організаторів "Роби своє з Kurator" не завершується. Експерти конкурсу будуть підтримувати підприємців та допомагати експертизою у фахових питаннях.

"Наша головна ціль зараз – утверджувати українство кожного дня. Одне із завдань нашої команди – формування бізнесової екосистеми МХП, в якій є малі та середні виробники, які між собою взаємодіють і надають одне одному послуги, постачають товари, драйвують нашу економіку та підтримують ЗСУ. Я вдячний учасникам за те, що вони знайшли в собі сили в непростих нинішніх умовах і подались на конкурс, тим самим підтвердивши свою готовність працювати заради майбутньої перемоги", – зазначив один з членів журі – директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП Павло Мороз.

Крім лекцій від фахівців у галузі HoReCa для конкурсантів організували кулінарний майстер-клас із приготування страв із допрацьованих продуктів Kurator. Під керівництвом професійного шеф-кухаря Романа Маковецького учасники готували курячі мітболи з соусом Марінара та картопляне пюре з трюфелем.

До вибору проєктів судді конкурсу підходили прискіпливо. Бізнес-ідеї переможців відповідали головним вимогам організаторів конкурсу, а саме: інноваційність, створення нових робочих місць та соціально-економічний ефект для громади.

Десятка переможців виглядає так:

1) Сімейне кафе "Водолій", розташоване у селищі Іванків. У 2022 року ворожі війська розграбували його та винесли звідти дороговартісне обладнання. Нині власники починають його відновлювати.

2) "Ланчбургер" від ТМ "Хлібна кишеня". Перемога у конкурсі "Роби своє" в 2023 році дала змогу релокувати бізнес з міста Слов’янськ в місто Дніпро, та завдяки перемозі у конкурсі "Роби своє з KURATOR" з’явилась можливість масштабувати цей проєкт.

3) Мініготель на базі ресторану "Капуста". У ресторані популяризується старовинна українська культура та кухня. Власники відшукують рецептури стародавніх українських страв та пропонують своїм гостям. Мініготель планують побудувати поруч, обіцяють сучасний дизайн, безкоштовні сніданки та гарне обслуговування.

4) Кавово-чайний клуб TeaKava. Військовий разом з дружиною-волонтеркою відкрили двері своєї кав'ярні в Ірпені за два місяці до повномасштабного вторгнення, під час бойових дій приміщення суттєво постраждало. Завдяки гранту власники зможуть відновити та масштабувати проєкт.

5) "М'ясКо від мами". Медик, матір двох воїнів батальйону "Азов", один з яких загинув від рук ворога, почала готувати та відправляти на фронт продукти. Це дало поштовх створити власну коптильню. Наразі підприємиця хоче масштабувати проєкт.

6) "Сімейне кафе". Військовослужбовець із Київщини у перші тижні повномасштабного вторгнення надавав допомогу біженцям у приміщенні свого кафе. Наразі кафе не функціонує, проте власник планує відновлювати його.

7) Готові страви в реторт-пакетах. Ідея проєкту полягає у забезпеченні військовослужбовців та цивільних громадян, що постраждали від збройної агресії рф, готовими стравами власного виробництва в реторт-пакетах.

8) Кіоск з шаурмою. Під час бойових дій у Бородянці кав'ярня учасника конкурсу сильно постраждала — вибиті вікна, пошкоджене уламками та кулями приміщення. Зараз власник планує перетворити її на кіоск з шаурмою, який дасть нові робочі місця.

9) Мобільна кав’ярня Caramel Kava. Мобільна кав'ярня — це інноваційна концепція бізнесу. Метою є перетворити стаціонарну кав'ярню на мобільну, тим самим давати змогу військовим зігрітись та підбадьоритись.

10) Liberty. У 2023 році мешканка села Кучаків відкрила кав'ярню для зустрічі друзів та близьких, наразі планує масштабуватись.