Лучшие продукты для летней жары
Жара не лучшим образом влияет на рацион и режим сна. Эксперты определили продукты, которые нужно есть, чтобы не перегреваться в жаркую погоду. Кроме традиционных арбуза и мятных напитков, в список рекомендованных продуктов входят шпинат, перец чили и суп.
Диетолог Дэниел О'Шонесси составил для independent.co.uk список лучших продуктов, которые нужно есть, чтобы не перегреться. "Некоторые из ваших любимых блюд могут помочь сделать жару более терпимой, - пояснил диетолог. - Подбирая арбуз, куркуму и уменьшая количество углеводов и белка в своем рационе, вы надежно избавитесь от жары".
По словам О'Шонесси, несмотря на то, что суп традиционно считается зимним блюдом, тарелка супа вечером, когда температура начинает падать, может на самом деле помочь вам в жаркий период лета: "Это заставит вас больше потеть, но по мере испарения влаги тело охлаждается".
Он также считает, что острый перец чили является отличным выбором в жаркую погоду, объясняя, что содержащийся в нем капсаицин посылает мозгу сигнал о том, что тело перегрето. В результате вы будете больше потеть, чтобы охладить свое тело.
Сильный противовоспалительный эффект куркумы также делает ее хорошим вариантом в жаркую погоду. Куркумин, который является активным ингредиентом в специях, способствует хорошей циркуляции крови, ускоряет кровоток и охлаждает тело.
Диетолог также назвал лук в качестве продукта, который уже более 3000 лет используется в аюрведической медицине для лечения теплового удара.
10 кулинарных идей, чтобы охладить себя в жару
Есть шпинат
Съесть тарелку супа
Выбрать блюда с перцем чили
Есть арбуз
Заправлять блюда куркумой
Уменьшить потребление углеводов
Сократить потребление мяса
Есть лук
Потреблять блюда и напитки, содержащие мяту
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