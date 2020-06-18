Кращі продукти для літньої спеки

Спека не кращим чином впливає на раціон і режим сну. Експерти визначили продукти, які потрібно їсти, щоб не перегріватися в спекотну погоду. Крім традиційних кавуна та м'ятних напоїв, в список рекомендованих продуктів входять шпинат, перець чилі та суп.

Дієтолог Деніел О'Шонессі склав для independent.co.uk список кращих продуктів, які потрібно їсти, щоб не перегрітися. "Деякі з ваших улюблених страв можуть допомогти зробити спеку більш терпимою, - пояснив дієтолог. - Підбираючи кавун, куркуму та зменшуючи кількість вуглеводів і білка в своєму раціоні, ви надійно позбавитеся від спеки".

Суп - відмінна їжа в спеку Getty

За словами О'Шонессі, незважаючи на те, що суп традиційно вважається зимовою стравою, тарілка супу ввечері, коли температура починає падати, може насправді допомогти вам в спекотний період літа: "Це змусить вас більше потіти, але по мірі випаровування вологи тіло охолоджується ".

Перець чилі є відмінним вибором в спекотну погоду Getty

Він також вважає, що гострий перець чилі є відмінним вибором в спекотну погоду, пояснюючи, що капсаїцин, який міститься в ньому, посилає мозку сигнал про те, що тіло перегріте. В результаті ви будете більше потіти, щоб охолодити своє тіло.

Куркума допомагає впоратися зі спекою Getty

Сильний протизапальний ефект куркуми також робить її хорошим варіантом в гарячу погоду. Куркумін, який є активним інгредієнтом в спеціях, сприяє хорошій циркуляції крові, прискорює кровообіг та охолоджує тіло.

Дієтолог також назвав цибулю в якості продукту, який вже більше 3000 років використовується в аюрведичній медицині для лікування теплового удару.

10 кулінарних ідей, щоб охолодити себе в спеку