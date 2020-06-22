Секреты вкусной выпечки: гуру здоровой еды поделилась секретами успеха

Вы, наверное, слышали, что выпечка - это наука. И в зависимости от того, насколько эффективны были ваши учителя естественных наук – эта наука может быть пугающей или захватывающей.

"Не позволяйте кошмарам химии отпугивать вас. Понимание механики обычных ингредиентов в выпечке не так уж сложно, а отдача от этого реальна и результат заслуживает самых высших оценок", - утверждает Грейс Симмонс, писательница из Сан-Франциско, бывший повар и гуру здоровой еды.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с занимательными, но главное – очень полезными – советами о том, как сделать вашу выпечку идеальной, которые она опубликовала в издании greatest.com.

Эти знания помогут сделать выпечку идеальной Getty

"Каждый ингредиент выпечки играет особую роль. Думайте о них, как о персонажах в актерской труппе: каждый обладает собственным талантом, но конечный результат шоу зависит от того, как они взаимодействуют друг с другом.

В зависимости от того, как каждый из них играет свою роль, вы можете создать все: от печенья до сдобы. И многое другое!

Проверка температуры

Убедитесь, что ваши ингредиенты имеют правильную температуру. Если в рецепте не указано иное, помните, что влажные ингредиенты, такие как яйца, масло и молоко, должны быть комнатной температуры, прежде чем вы начнете смешивать их.

Мука: друг, который планирует все поездки

Как и ваш друг, который отправляется на новое место жительство на два месяца раньше, чтобы организовать все необходимое для жизни, мука обеспечивает структуру. Когда мука смешивается с водой или жидкостями на водной основе, такими как молоко или яйца, образуются белковые нити, называемые глютеном. Как правило, меньшее количество белка создает более легкий и пушистый продукт, а большее количество белка - более сдобный. Вот почему разные рецепты требуют разных видов муки.

Универсальная и цельнозерновая мука содержат больше белка: от 10 до 12 процентов и от 13 до 14 процентов белка соответственно. Мука для кексов и кондитерская мука с низким содержанием белка составляют от 5 до 8 процентов и от 8 до 9 процентов соответственно.

Мука обеспечивает структуру, а яйца связывают ингредиенты Getty

То, как вы смешиваете, также создает структуру

Чем больше вы смешиваете или размешиваете муку и воду (сухие и влажные ингредиенты), тем больше образуется клейковинных нитей, что, как мы уже говорили, создает более плотный продукт.

Вы должны всегда смешивать осторожно - при использовании электрического миксера используйте самую низкую настройку. И следите за рецептами, которые требуют той или иной техники приготовления.

Сахар: больше, чем просто милый парень

Милый парень не просто милый потому, что он что-то делает. А потому, что он оказывает влияние на ваши чувства. Роль сахара в выпечке? То же самое.

Во-первых, он смягчает продукт. Связываясь с молекулами воды и отводя влагу от белков и крахмалов, он таким образом ограничивает образование глютена.

Во-вторых, он помогает создавать пышную массу. Когда вы смешиваете сахар и масло с высокой скоростью, сахарные гранулы создают трение и образуют крошечные пузырьки воздуха, которые попадают в жир.

И в-третьих, он сохраняет влагу, что является ключевым фактором, если вы любите сдобную выпечку.

Коричневый сахар более влажный, чем белый сахар Getty

Белый сахар против коричневого сахара

Коричневый сахар более влажный, чем белый, поэтому он создает более мягкий и влажный продукт. Также он превращает ваш продукт в более темный цвет.

Яйца: сваха

Яичные желтки обладают естественной способностью влюблять ваши ингредиенты друг в друга. Яйца называют эмульгаторами, потому что они связывают жиры и жидкости на водной основе, что важно для создания однородной смеси.

Яичные белки состоят из белка и воды, которые, как мы объясняли, обеспечивают рост и структуру.

Например, когда яичные белки взбиваются, как при приготовлении безе, пузырьки воздуха вводятся и вызывают изменение конфигурации молекул воды и белка. Эти молекулы растекаются и задерживают пузырьки воздуха, образуя гораздо большую массу с пенистой текстурой.

Яичные белки взбиваются в пену Getty

А как насчет масел?

Масло придает нежность и влажность хлебобулочным изделиям.

Масла хорошо сочетаются с легкими и воздушными пирожными, но не всегда удачно в печеньях, структура которых меняется, становясь более рассыпчатой.

Соль: дипломат

Когда вкус продуктов очень слабый, соль проходит через них и все уравновешивает. Так что, да, вам действительно нужно добавить эти 1/4 чайной ложки! Соль уравновешивает вкус сладкой выпечки и противодействует горьким вкусам. Что, в свою очередь, повышает сладость.

В хлебопечении соль играет важную роль в замедлении и стабилизации процесса ферментации, поглощая влагу из дрожжей.

Молоко: необычайно сильный друг

Как ваш друг, который, кажется, никогда не работает, но который способен открыть любую банку, молоко - это мышца. Элементы молока - белок, жир и сахар, которые, как мы узнали, обеспечивают структуру, влажность и сладость, создают сильное тесто. Сахар в молоке также способствует потемнению. Комбинация этих компонентов помогает сохранять свою форму и текстуру.

Молоко помогает сохранять форму Getty

Как насчет кефира?

Кефир, который по существу является кислым молоком, дает более легкую, более нежную крошку, потому что кислота вместе с пищевой содой создают воздушную структуру. Кефир также добавляет немного аромата.

Ингредиенты, которые заставляют выпечку расти

Пищевая сода: обманщик

Вы знаете этого парня на концертах, который велит всем поднять руки? Пищевая сода - это тот самый парень. Она заставляет продукты расти, создавая пузырьки CO2. Это делается в две стадии выпекания - один раз при комнатной температуре, когда смешивается с жидкостью и кислотой, и снова при нагревании в духовке.

Бикарбонат натрия является естественно щелочным, что означает, что для его активации необходима кислота. Вот некоторые кислотные ингредиенты - пахта, йогурт, коричневый сахар, порошок какао и яблочное пюре.

Разрыхлитель: веселый друг

Ты знаешь того друга, который всегда в таком хорошем настроении, что он поднимает настроение всем окружающим? Разрыхлитель вроде него.

Его часто путают с пищевой содой, но есть несколько ключевых отличий. Они означают, что вы не можете использовать их взаимозаменяемо.

Разрыхлитель представляет собой бикарбонат натрия, в который добавлена кислота. Все, что вам нужно для его активации, - это влага и тепло.

Кроме того, пищевая сода в три раза прочнее разрыхлителя, поэтому разрыхлитель не обладает таким же эффектом.

Разрыхлитель часто используется в рецептах, которые не содержат кислых ингредиентов. Если в рецепте недостаточно кислоты для взаимодействия с пищевой содой, добавляется разрыхлитель, чтобы обеспечить большее повышение.

Дрожжи: жизнь – вечеринка

Дрожжи - тот харизматичный друг, который заряжает жизненной энергией всех и все, где бы он ни находился. Это живой организм, который питается сахаром и крахмалом и производит углекислый газ и алкоголь. Это натуральный разрыхлитель, используемый в хлебопечении.

Дрожжи бывают разных форм. Наиболее распространенными являются активные сухие дрожжи и дрожжи быстрого приготовления. Основное отличие состоит в том, что активные сухие дрожжи необходимо добавлять в воду перед использованием, тогда как быстрорастворимые дрожжи можно добавлять прямо в смеси.

Точность - это то, что имеет значение

Наш прощальный совет - убедиться, что вы следуете инструкциям рецепта. Все эти специфические указания - например, смешивание сухих ингредиентов в отдельной миске и добавление яиц по одному - существуют по уважительной причине, и пропуск одного шага может изменить исход всего дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, на качество сна влияет множество факторов, в том числе привычки питания. Рекомендуется выбирать легкие и сбалансированные блюда на ужин. Такие продукты, как пицца, бутерброды или сладкие хлопья, являются очень тяжелыми, поэтому их следует избегать.