Назван орех, предохраняющий от сердечных приступов

Перекус миндалем, по мнению британских медиков, помогает улучшить сердечную деятельность человека и избежать патологий сердечно-сосудистой системы.

По утверждению специалистов, миндаль улучшает функционирование кровеносных сосудов, снижает уровень жира и "плохого" холестерина. Кроме того, люди часто употребляющие миндаль, уменьшают в своем рационе количество соли, трансжиров и углеводов, утверждает orehovod.com

Миндальный орех Getty

Если заменить 20% привычной вредной еды миндалем, то можно снизить риск сердечных болезней на 32%, отметили британские врачи.

Это объясняется тем, что антиоксиданты, которые содержатся в орехе, помогают избежать притока крови к миокарду, провоцирующий ишемическую болезнь сердца.

Как сообщал OBOZREVATEL, чеснок – натуральный антибиотик и антисептическое средство, которое благодаря входящим в его состав фитонцидам избавляет человека от бактерий и вирусов, не влияя на полезные бактерии и не нарушая микофлору желудка.