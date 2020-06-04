Названий горіх, що оберігає від серцевих нападів

FoodOboz 11:00, 4.06.2020

Перекус мигдалем, на думку британських медиків, допомагає поліпшити серцеву діяльність людини і уникнути патологій серцево-судинної системи.

За твердженням фахівців, мигдаль покращує функціонування кровоносних судин, знижує рівень жиру і "поганого" холестерину. Крім того, люди, які часто вживають мигдаль, зменшують в своєму раціоні кількість солі, трансжирів і вуглеводів, стверджує orehovod.com

мигдальний горіх
Getty

Якщо замінити 20% звичної шкідливої їжі мигдалем, то можна знизити ризик серцевих хвороб на 32%, відзначили британські лікарі.

Це пояснюється тим, що антиоксиданти, які містяться в цьомц продукті, допомагають уникнути припливу крові до міокарда, що провокує ішемічну хворобу серця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, часник – натуральний антибіотик і антисептичний засіб, яке завдяки що входять до його складу фитонцидам позбавляє людину від бактерій і вірусів, не впливаючи на корисні бактерії і не порушуючи мікофлори шлунка.

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