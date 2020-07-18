Названы 10 веских причин употреблять больше клетчатки

Клетчатка – нерастворимое пищевое волокно, которое остается неизменным при прохождении через желудочно-кишечный тракт. Она является важным элементом для правильного функционирования многих систем организма.

Среди веских причин, почему ее нужно больше употреблять, выделяется способность улучшать перистальтику кишечника (прогрессирующие волнообразные сокращения), усиливать чувство сытости, снижать гликемический индекс еды и предотвращать запоры, сообщает educazionenutrizionale.granapadano.it.

Продукты, которые содержат клетчатку, улучшают процесс пищеварения

Ежедневно в организм должно поступать около 30 г пищевых волокон. Этого можно достичь путем употребления фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых и орехов.

Гиперфагия (усиленное чувство голода или аппетита)

Чувство неконтролируемого и постоянного голода можно регулировать с помощью клетчатки в рационе. Она усиливает чувство сытости и продлевает время опорожнения желудка, противодействуя частым приемам пищи.

Запор

Клетчатка способствует улучшению перистальтики путем увеличения и облегчения кишечного транзита. Таким образом, она предотвращает запоры и возможные осложнения.

Дисбактериоз

Пищевые волокна стимулируют рост видов пробиотических бактерий, тем самым способствуя равновесию кишечной микрофлоры, участвующей в многочисленных функциях организма (иммунная система, синтез, желудочно-кишечная система и т.д.).

Диспепсия (медленное и трудное пищеварение)

Клетчатка способствует опорожнению желудка и правильному пищеварению, уменьшая различные заболевания, например, гастроэзофагеальный рефлюкс.

Ожирение

Волокна не приносят калорий и обеспечивают насыщающий эффект, помогая предотвратить чрезмерное употребление пищи и возникновение ожирения.

Диабет

Клетчатка влияет на уровень сахара в крови и пики инсулина после еды. Кроме того, она снижает гликемический индекс еды, поэтому разумное потребление рекомендуется для людей с сахарным диабетом и преддиабетом.

Гиперхолестеринемия

Клетчатка препятствует реабсорбции желчных кислот, а проприоновая кислота, вырабатываемая в кишечнике путем ферментации волокон, снижает синтез холестерина в печени.

Сердечно-сосудистые расстройства

Пищевые волокна в долгосрочной перспективе представляют собой надежное средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Опухоли желудочно-кишечного тракта

Исследования показывают, что группы населения, которые обычно потребляют жирную, высококалорийную пищу с низким содержанием клетчатки, с большей вероятностью могут заболеть раком толстой кишки по сравнению с теми, кто предпочитает питание, богатое овощами, крупами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми и фруктами.

Хронические воспалительные заболевания

В настоящее время нет достоверной научной информации о пользе употребления клетчатки при хронических воспалительных заболеваниях. Тем не менее есть экспериментальные данные о преимуществах некоторых волокон в модуляции кишечной микробиоты, что важно при наличии воспалений.

Советы по увеличению ежедневного потребления клетчатки

Необходимо употреблять как минимум две порции овощей на обед и ужин.

Есть два или три фрукта размером с ладонь, желательно с кожурой (если она съедобна), потому что именно эта часть содержит больше волокон.

Не пропускать фруктовые соки через сито, потому что мякоть и их кусочки очень богаты клетчаткой.

Употреблять несколько бобовых, даже в одном блюде.

Отдавать предпочтение продуктам из цельного зерна.

Предостережение

Для тех, кто редко употреблял в пищу продукты с клетчаткой, увеличение привычного потребления пищевых волокон должно осуществляться постепенно, поскольку оно может сопровождаться появлением нежелательных эффектов, таких как чрезмерное вздутие живота или диарея.

Также слишком большое количество волокон приводит к избытку фитиновой кислоты – вещества, которое препятствует усвоению некоторых важных для здоровья минералов (кальция, селена, железа и цинка).

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