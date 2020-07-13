Чем полезна смородина: озвучены весомые преимущества для зрения

Смородина содержит значительное количество витаминов А, С и других антиоксидантов. Однако мало кто знает, что она имеет огромные преимущества для зрения.

В ней содержится значительное количество флавоноидов и антоцианов, которые отличаются своим защитным действием на самые маленькие кровеносные сосуды сетчатки. Они предотвращают такое заболевание глаз, как возрастная макулярная дегенерация, сообщает clinicabaviera.com.

Смородина предотвращает ухудшение зрения

Некоторые исследования подтверждают, что в 100 г смородины содержится от 190 до 270 мг антоцианинов – количество, которое до сих пор не было обнаружено ни в одном другом природном ингредиенте.

Польза смородины для зрения

Возрастная макулярная дегенерация – это заболевание сетчатки, которое приводит к потере центрального зрения. Оно вызвано негативным воздействием на организм свободных радикалов. И это в значительной степени можно предотвратить, если придерживаться диеты, богатой антиоксидантами.

По этой причине рекомендуется вводить в рацион смородину, поскольку она:

Способна противодействовать действию свободных радикалов благодаря высокому содержанию витамина А.

Содержит флавоноиды и антоцианы, очень эффективные природные элементы для поддержания кровеносных сосудов сетчатки в идеальном состоянии, которые предотвращают ухудшение зрения.

Обладает противовоспалительными свойствами, так как очень богата незаменимыми жирными кислотами.

Другие преимущества смородины

Улучшает работу пищеварительной системы благодаря высокому содержанию клетчатки, железа и минералов, таких как калий или кальций.

Эффективна против мочевой инфекции.

Положительно влияет на кровеносную, нервную и мышечную системы, прежде всего благодаря высокому содержанию калия.

Помогает уменьшать или поддерживать вес.

Предотвращает респираторные инфекции.

Играет профилактическую и даже лечебную роль при некоторых проблемах с кожей.

Может предотвратить некоторые виды рака.

Смородину можно употреблять отдельно или в виде джемов, фруктовых соков и сиропов.

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