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Чем полезна смородина: озвучены весомые преимущества для зрения

1.3т
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Смородина содержит значительное количество витаминов А, С и других антиоксидантов. Однако мало кто знает, что она имеет огромные преимущества для зрения.

В ней содержится значительное количество флавоноидов и антоцианов, которые отличаются своим защитным действием на самые маленькие кровеносные сосуды сетчатки. Они предотвращают такое заболевание глаз, как возрастная макулярная дегенерация, сообщает clinicabaviera.com.

Смородина предотвращает ухудшение зрения

Смородина предотвращает ухудшение зрения

Некоторые исследования подтверждают, что в 100 г смородины содержится от 190 до 270 мг антоцианинов – количество, которое до сих пор не было обнаружено ни в одном другом природном ингредиенте.

Польза смородины для зрения

Возрастная макулярная дегенерация – это заболевание сетчатки, которое приводит к потере центрального зрения. Оно вызвано негативным воздействием на организм свободных радикалов. И это в значительной степени можно предотвратить, если придерживаться диеты, богатой антиоксидантами.

По этой причине рекомендуется вводить в рацион смородину, поскольку она:

  • Способна противодействовать действию свободных радикалов благодаря высокому содержанию витамина А.

  • Содержит флавоноиды и антоцианы, очень эффективные природные элементы для поддержания кровеносных сосудов сетчатки в идеальном состоянии, которые предотвращают ухудшение зрения.

  • Обладает противовоспалительными свойствами, так как очень богата незаменимыми жирными кислотами.

Другие преимущества смородины

  • Улучшает работу пищеварительной системы благодаря высокому содержанию клетчатки, железа и минералов, таких как калий или кальций.

  • Эффективна против мочевой инфекции.

  • Положительно влияет на кровеносную, нервную и мышечную системы, прежде всего благодаря высокому содержанию калия.

  • Помогает уменьшать или поддерживать вес.

  • Предотвращает респираторные инфекции.

  • Играет профилактическую и даже лечебную роль при некоторых проблемах с кожей.

  • Может предотвратить некоторые виды рака.

Смородину можно употреблять отдельно или в виде джемов, фруктовых соков и сиропов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о преимуществах употребления малины. Она способна снижать артериальное давление, улучшать работу пищеварительной системы и защищать от рака.

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Теги
продукты питание
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