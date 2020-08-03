Названы 7 видов семян для улучшения работы кишечника

Семена чиа, кунжута, льна и тыквы содержат много клетчатки, благодаря чему улучшают работу кишечника. Кроме того, среди питательных веществ выделяются витамины, минералы и антиоксиданты.

OBOZREVATEL предлагает более подробно ознакомиться с полезными свойствами 7 видов семян, опубликованными на conceptosalud.com.

Семена льна являются источником ненасыщенных жирных кислот

Семена чиа

В 100 г чиа приблизительно 34 г клетчатки. Эти семена обеспечивают чувство сытости, помогают похудеть, уменьшают вздутие живота и облегчают пищеварение. В дополнение к этому, они богаты омега-3 жирными кислотами, витаминами А и В, а также кальцием, железом и магнием. Их можно добавлять в салаты, йогурты, соки и различную выпечку.

Семена льна

Семена льна способствуют здоровью сердца и кишечника. Они содержат 33,5 г клетчатки на 100 г продукта, а также являются одним из самых богатых источников омега-3, 6 и 9. При этом их лучше употреблять в молотом виде для облегчения процесса пищеварения, добавляя в салаты, соки, хлеб или десерты.

Семена тыквы

В 100 г тыквенных семечек содержится около 18 г клетчатки, много омега-3 жирных кислот, а также витаминов (А, В и Е), минералов (железо и магний) и антиоксидантов. Благодаря универсальности на кухне с ними можно приготовить различную выпечку, пасту или мясные соусы.

Семена кунжута

Кунжут является хорошим источником клетчатки (12 г на 100 г), белка и железа. Также в его составе есть витамины В1, В2 и Е, которые способствуют правильному функционированию кишечника и улучшают эластичность кожи.

Семена горчицы

Семена горчицы являются одним из тех продуктов, которые необходимо включить в свой рацион. Поскольку они усваиваются организмом медленнее, то способствуют процессу похудения. Также эти семена содержат достаточное количество клетчатки (12 г на 100 г), которая способствует ощущению сытости и улучшает здоровье кишечника.

Кроме того, они богаты витаминами (А, С, Е и К) и другими питательными веществами, которые помогают организму быть более устойчивым к любым нарушениям его функционирования.

Семена подсолнечника

Семена подсолнечника содержат примерно 9 г клетчатки на 100 г продукта. Также это хороший источник селена (минерала, который помогает защитить иммунную систему), витамина Е и антиоксидантов.

Семена киноа

Киноа – это универсальные семена с высокой питательной ценностью. В них содержится 2,3 г пищевых волокон (на 100 г порции) и хорошее количество рибофлавина (витамин В2), который необходим для метаболического процесса.

Обычно их добавляют в виде муки, хлопьев или вареных зерен в различные сладкие и соленые продукты (киббе, табуле, хлеб, пасту, печенье или фруктовые салаты).

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