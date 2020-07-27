Грецкий орех или миндаль: эксперты рассказали, что полезнее

Грецкий орех и миндаль богаты питательными веществами, которые способствуют контролю уровня сахара в крови, снижению веса, а также здоровью сердца и мозга.

Однако в определенных ситуациях эксперты советуют отдавать предпочтение одному из них. Несмотря на похожие характеристики, в миндале содержится больше минеральных веществ, а в грецких орехах – омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, сообщает agora.resposta.net.

Грецкий орех и миндаль способствуют снижению "плохого" холестерина

Способствуют похудению

Орехи часто ограничивают в рационе тех, кто хочет похудеть, поскольку они содержат много жира и калорий. Однако недавние исследования показали, что люди, которые употребляли 30 г миндаля, смогли уменьшить количество висцерального жира (вокруг талии). Но важно понимать, что это влияние изучалось в качестве составной части диеты с контролируемой калорийностью.

Подходят для кетогенной диеты

Кетогенная диета отличается очень низким содержанием углеводов (25-50 г в день). Хотя орехи являются отличной закуской, нужно есть те, в которых больше клетчатки, поскольку она не переваривается в организме. В грецких орехах ее меньше, чем в миндале, но в них также ниже общее количество других углеводов. В целом разница между ними не слишком значительная, поэтому оба вида могут присутствовать в рационе в пределах нормы.

Необходимы для здоровья сердца

Грецкие орехи снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. В них содержится большое количество незаменимой альфа-линоленовой кислоты (AЛК), фитостеролов и полифенолов. Все они оказывают положительное влияние на снижение холестерина (общего и "плохого"), а также артериального давления.

С другой стороны, в миндале присутствуют такие антиоксиданты, как витамин Е и флавоноиды. Они способны уменьшать уровень холестерина и триглицеридов. Согласно исследованию, люди с диабетом 2 типа, которые употребляли миндаль ежедневно (60 г), снизили общий и "плохой" холестерин на 6 % и 12 % соответственно.

Поддерживают работу мозга

Грецкие орехи – отличный выбор для работы мозга. Альфа-линоленовая кислота и антиоксиданты помогают уменьшить ущерб, вызванный воспалением и окислительным стрессом в мозге, которые способствуют снижению его функционирования с возрастом. С другой стороны, исследования на животных показали, что миндаль тоже способствует улучшению памяти, однако на людях это пока не подтверждено.

Уменьшают уровень сахара в крови

Контроль сахара имеет очень важное значение для тех, у кого диабет. В этой ситуации миндаль занимает первое место. Согласно исследованиям, он способен уменьшать уровень сахара в крови, а также снижать гликемический индекс еды (ГИ). Несмотря на то, что грецкие орехи имеют похожий состав белков, жиров и волокон, нет подтверждения подобного влияния.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, почему грецкие орехи нужно есть каждый день. Они богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить уровень холестерина, а их антиоксидантные свойства поддерживают здоровье мозга.

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