Названы 8 продуктов, которые не стоит быстро выбрасывать

Макароны, бобы, перец и цитрусовые являются одними из тех продуктов, которые не стоит выбрасывать слишком быстро. У них длительный период хранения, поэтому они могут использоваться на кухне значительно дольше.

OBOZREVATEL предлагает более подробно ознакомиться со списком этих продуктов, опубликованным на сайте rd.com.

Сушеные макароны

Неоткрытые сушеные макароны съедобны в течение длительного времени. Даже если сварить их через несколько лет, они просто немного потеряют вкус.

Уксус

Высокая кислотность действует как естественный консервант, который препятствует росту микробов, поэтому уксус также может храниться очень долго. У некоторых сортов, кроме белого дистиллированного, со временем могут развиться изменения цвета или помутнения, но это не влияет на вкус или качество.

Экстракт ванили

Из-за высокого содержания алкоголя его можно хранить неограниченное время, хотя вкус и аромат будут лучше в течение 5 лет. Держать вдали от света и тепла, но не ставить в холодильник даже после открытия, иначе экстракт будет поврежден.

Вустерский соус

Как и многие вина, этот соус улучшается с возрастом. Аромат усиливается по мере испарения жидкости. Вустерский соус может храниться до 10 лет в закрытом и 2-3 года в открытом виде, но только в прохладном темном месте.

Консервированные или сушеные бобы

Они будут пригодны к употреблению, даже если годами хранились в углах кладовой. Однако сушеные бобы могут нуждаться в большем количестве замачивания, чем обычно.

Перец

Все перцы содержат ген, который предотвращает разрушение их клеточных структур и обычно хранится неделю в холодильнике. Зеленый перец из-за низкого содержания сахара остается свежим даже дольше, чем другие сорта – около 2-3 недель.

Мясные деликатесы

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Неоткрытое, предварительно упакованное деликатесное мясо, хранится около 2-3 недель с момента его покупки. Вакуумные пакеты защищают его от кислорода, предотвращая рост бактерий. После открытия упаковки необходимо съесть в течение 3-5 дней.

Цитрусовые

Толстая кожа защищает грейпфрут, апельсины и другие цитрусовые от порчи в течение 2-6 недель. Если появилась плесень, очистите и осмотрите внутреннюю мякоть. Если плесень не проникла через внешнюю оболочку, значит они еще съедобны.

Как сообщал OBOZREVATEL, зеленые листовые овощи поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, снижают уровень холестерина, а также уменьшают риск развития рака.

Они представляют собой группу овощных культур, богатых железом и кальцием. К ним относится шпинат, кале, руккола, салат, мангольд, петрушка, сельдерей, кориандр, цикорий и другие.