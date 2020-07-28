Названы продукты с высоким содержанием магния

Магний является одним из важнейших минералов для поддержания хорошего здоровья. Среди продуктов, в которых он содержится, выделяется базилик, кориандр, какао-порошок, семена тыквы и шоколад.

Национальный институт здравоохранения США установил, что суточная норма его потребления для мужчин составляет 400-420 мг, для женщин – 310-320 мг. Дефицит магния связан с такими проблемами, как сердечно-сосудистые заболевания и повышенный уровень глюкозы, сообщает alimente.elconfidencial.com.

Магний способствует снижению артериального давления

Продукты с большим количеством магния

Травы и специи . 100 г базилика, кориандра или зеленого лука могут обеспечить от 600 до 700 мг магния, поэтому добавление их в небольших количествах для аромата блюд также увеличит вклад этого минерала.

Какао и темный шоколад. В 100 г какао-порошка 499 мг магния, а в шоколадном батончике (более 70 % какао) – около 280 мг.

Семена. Тыквенные семечки содержат 590 мг магния на 100 г продукта, чиа – 335 мг, жареный кунжут – 350 мг.

Шпинат. В нем около 79 мг магния на 100 г. Хотя цифра кажется низкой, его порция обычно не опускается ниже 200 г.

Сухофрукты. 100 г миндаля содержит 270 мг магния, кешью – 292 мг.

Коричневый рис. В сыром зерне около 140 мг магния.

Авокадо. В 100 г продукта около 29 мг магния. Принимая во внимание, что авокадо весит около 200 г, его вклад составит 58 мг, а это 15 % от рекомендуемой суточной нормы.

Польза магния

Помогает регулировать сердцебиение, поскольку расслабляет мышечные волокна этого органа. Согласно исследованиям, потребление более 100 мг в день способствует снижению вероятности возникновения сердечного приступа на 7 % и сердечной недостаточности на 22 %. Способствует снижению артериального давления благодаря своей противовоспалительной способности – фактору, который необходимо учитывать для поддержания сердечно-сосудистой системы в хорошем состоянии. Влияет на нервную систему, регулируя ее функции. Уменьшает депрессию, поскольку способен влиять на мозг и настроение. Регулирует сокращение мышц. Фактически, именно магний помогает им расслабиться после того, как кальций стимулирует сокращение. Таким образом, его дефицит может привести к судорогам. Контролирует уровень глюкозы в крови, особенно у людей с диабетом 2 типа. Он поддерживает управление инсулином и хранение сахара в клетках в качестве источника энергии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о продукте, который способствует здоровью мозга и сердца. Он необходим для выполнения основных функций организма, включая мышление, сердцебиение, мышечные сокращения и работу поджелудочной железы.