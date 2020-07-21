Ученые обнаружили продукт, который способствует здоровью мозга и сердца

Недавние исследования показали, что кверцетин, содержащийся в маринованных каперсах, может помочь сохранить сердце и мозг здоровыми.

Он регулирует активность белков, необходимых для выполнения основных функций организма, включая мышление, сердцебиение, мышечные сокращения и работу поджелудочной железы, сообщает eatthis.com.

Каперсы улучшают работу сердца

Это открытие было сделано учеными из Калифорнийского университета. Вещество, обнаруженное в каперсах, модулирует калиевые ионные каналы в так называемом семействе генов KCNQ, которые оказывают огромное влияние на здоровье. Если в них возникнет какая-либо дисфункция, это может привести к развитию диабета, аритмии сердца или даже эпилепсии.

"Теперь, когда мы понимаем, как кверцетин контролирует каналы KCNQ, будущие исследования в области медицинской химии могут быть продолжены для создания и оптимизации малых молекул, связанных с ним, а также потенциального использования в качестве терапевтических препаратов", – говорит Джеффри Эбботт, доктор физико-биологических наук в Калифорнийском университете.

Как Эбботт и его команда сделали это открытие?

Они провели скрининг растительных экстрактов в лаборатории и обнаружили, что только одного процента экстракта, полученного из маринованных каперсов, достаточно для активации KCNQ. Кверцетин связывается с определенной областью канала, отвечающей за реакцию на электрическую активность.

Его действие аналогично с тем, что делают синтетические препараты для лечения эпилепсии или предотвращения нарушений сердечного ритма. Также в настоящее время он изучается в качестве средства против желудочно-кишечных заболеваний, диабета и рака.

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