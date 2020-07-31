Не только вкусно, но и полезно: раскрыты 10 удивительных свойств персиков
Помимо того, что персики обладают восхитительным вкусом, в них содержатся высокие концентрации калия, железа, магния, витаминов А и С, а также различные противоопухолевые соединения.
Они являются отличными продуктами для похудения, поддержания стабильного артериального давления и предотвращения рака, сообщает todo-mail.com.
10 удивительных свойств персиков
Улучшают состояние кожи
Персики содержат большое количество витаминов А и С, двух важных питательных веществ для улучшения состояния кожи. Витамин С действует как мощный антиоксидант, который борется со свободными радикалами, а витамин А поддерживает кожу увлажненной.
Снижают риск развития рака
Один персик в день помогает снизить риск развития рака легких, полости рта, толстой кишки и молочной железы. Этот фрукт содержит фенольную кислоту, которая нейтрализирует раковые клетки, прежде чем они начинают расти и распространяться.
Помогают похудеть
Персики должны быть в рационе всех людей, которые ведут здоровый образ жизни. Будучи отличным источником витамина С и имея очень низкую калорийность (примерно 68 ккал в 1 фрукте), персики являются отличным вариантом для замены сладких закусок. Их можно добавлять в овсянку, йогурт, салаты и другие блюда.
Предотвращают сердечные заболевания
Персики способны снизить риск сердечных заболеваний, устраняя свободные радикалы, которые могут быть причиной сердечных приступов.
Защищают зрение
Бета-каротин в этом фрукте помогает защитить сетчатку от повреждения свободными радикалами и снижает риск дегенерации желтого пятна. Кроме того, каротиноиды предотвращают такие заболевания глаз, как ночная слепота или катаракта.
Контролируют артериальное давление
Мощные фенольные свойства персиков используются для борьбы с процессом окисления и повышения уровня "хорошего" холестерина. При созревании плод имеет высокую концентрацию бета-каротина, который помогает улучшить кровообращение в организме. С другой стороны, калий поддерживает стабильное давление.
Защищают от анемии
Люди, которые страдают от дефицита железа в организме, могут воспользоваться преимуществами этого фрукта. Персики увеличивают выработку гемоглобина в крови и борются с ощущением слабости, вызванным анемией.
Уменьшают воспаление
Благодаря своим мощным противовоспалительным свойствам персики помогают предотвратить симптомы отечности, боль и дискомфорт в суставах.
Способствуют здоровью зубов
Персики богаты фтором, жизненно важным компонентом для здоровья костей и зубов, особенно когда речь идет о профилактике кариеса. Кроме того, они содержат полезные натуральные сахара, поэтому являются отличной альтернативой сладким напиткам.
Предотвращают заболевания суставов
Благодаря высокой концентрации витамина А персики помогают предотвратить такие заболевания, как ревматизм и подагра. В сочетании с имбирем они обеспечивают естественное облегчение боли в суставах.
Противовоспалительный смузи из персика и имбиря
Ингредиенты:
4 спелых персика
2 чашки нарезанного кубиками ананаса
1 ст. л. тертого имбиря
1 чашка кокосовой воды
Приготовление: поместить все ингредиенты в блендер и взбивать в течение 15-30 секунд до однородной консистенции.
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