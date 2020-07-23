Названы 10 преимуществ употребления ежевики

Благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам ежевика является подходящим продуктом для нормализации уровня холестерина, снижения риска инсультов и противодействия преждевременному старению.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с ее главными преимуществами, опубликованными на mejorconsalud.com.

Ежевика помогает предотвратить повреждение сосудов

Улучшает работу сердечно-сосудистой системы

В ней содержатся антоцианы, растительные пигменты, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, улучшая ее работу и предотвращая заболевания. Также ежевика помогает регулировать уровень холестерина.

Значительное количество железа, необходимого для производства гемоглобина в крови, способствует лучшему насыщению клеток организма кислородом. Кроме того, наличие магния, марганца и калия позволяет контролировать артериальное давление.

Стимулирует пищеварение

Имея в своем составе такие питательные вещества, как витамин К, В6, ниацин и рибофлавин, ежевика помогает улучшить процессы пищеварения. Она способствует расщеплению трудноусвояемых продуктов. С другой стороны, в ней содержится значительное количество клетчатки, которая стимулирует очищение кишечника и толстой кишки, предотвращая запоры.

Снижает риск возникновения инсультов

Это происходит благодаря наличию мощного антиоксиданта, известного как ресвератрол. Он является основным средством, которое предотвращает повреждение сосудов.

Укрепляет иммунитет

Ежевика содержит много витамина С и других антиоксидантов, которые укрепляют защитные силы организма. Ее потребление особенно рекомендуется, чтобы избежать респираторных заболеваний, таких как грипп, простуда или астма.

Противодействует преждевременному старению

Витамин С и Е, а также антоцианы, которые в ней присутствуют, необходимы для остановки окислительного повреждения, вызванного свободными радикалами. Другими словами, они противодействуют преждевременному старению.

Помогает предотвратить рак

Поскольку ежевика выделяется антиоксидантными свойствами, неудивительно, что она входит в широкий ассортимент продуктов с возможным противораковым эффектом. Антоцианы, ресвератрол, витамины А, С и Е оказывают положительный эффект в подавлении роста различных типов злокачественных клеток.

Защищает зрение

Хотя хорошее зрение зависит от многих факторов и привычек, регулярное употребление ежевики может защитить от болезней. Благодаря зеаксантину, мощному каротиноиду, она поддерживает здоровье сетчатки и предотвращает ее повреждение ультрафиолетовыми лучами солнца.

Помогает регулировать рН крови

Ежевика способствует реминерализации организма, поскольку богата щелочными минералами, которые помогают регулировать рН крови.

Борется с задержкой жидкости

Благодаря противовоспалительным свойствам и наличию минеральных веществ, она также обладает мочегонным эффектом и борется с задержкой жидкости в организме.

Рекомендуется для профилактики и лечения артрита

Употребление ежевики рекомендуется особенно тем, кто страдает от артрита, так как она помогает контролировать боль, остановить повреждение суставов и защитить от болезни.

Лучше есть ее в сыром и свежем виде, хотя также можно добавлять в соки, смузи, салаты, джемы и кондитерские изделия.

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