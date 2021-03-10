Как порезать лук без слез: новый способ "взорвал" TikTok

В социальной сети TikTok показали новый способ нарезки лука. В комментариях к видео пользователи уже восхитились этой идеей, а также признали метод гениальным.

Видеоролик, который мгновенно стал вирусным, выложила у себя на страничке в TikTok блогер по имени Линдси (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Девушка рассказала, что если нарезать лук ее способом, то практически не хочется лить слезы. Одним из плюсов ее техники заключаются в том, что лука практически не надо касаться руками.

"Мне говорили, что способ, которым я нарезаю лук, считается странным, но для меня он – единственный, который имеет смысл", – заявила Линдси.

Блогерша рассказала, что сначала нужно очистить лук и отрезать его верхнюю часть, чтобы он ровно лежал на доске. Затем нужно ножом разделить лук на дольки, соблюдая между ними расстояние примерно в один сантиметр. После этого его нужно перевернуть набок и нарезать. В результате получаются небольшие кусочки.

Один из комментаторов заявил, что такой способ является лучшим из возможных: "Это не странно, это же гениально!".

Другой юзер посчитал, что стандартный способ нарезать лук был ошибкой. Нашелся и пользователь, который заявил, что делает так же, как и Линдси, но думает, что никто кроме них двоих больше не знает об этом способе.

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