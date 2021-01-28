Новый способ приготовления пюре возмутил обладателя звезды Мишлен

Блогер-тиктокер поделился необычным рецептом приготовления пюре. Парень по имени Эли предлагает готовить это блюдо из картофельных из чипсов.

Видеоролик, который мгновенно стал вирусным, Эли выложил у себя на страничке в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На видео видно, как парень ставит на плиту кастрюлю с водой, добавляет туда соль и винный уксус. А после этого высыпает в кастрюлю шесть пачек картофельных чипсов. Полученную смесь он мешает ложкой, варит какое-то время пока чипсы не размокнут и не превратятся в кашу. Затем он сливает лишнюю жидкость через дуршлаг в миску, пьет ее и говорит восторженные слова.

После этого он добавляет в пюре из чипсов тертый сыр и копченую паприку, перемешивает до однородности и начинает есть.

"Очень вкусно!" – говорит он, прикрыв глаза от удовольствия.

Однако пользователи TikTok не согласились с его оценкой. Под видео они оставили множество негативных комментариев:

"Ни одно видео никогда не причиняло мне больше боли", – написал один пользователь.

"Мне кажется, смотреть такое незаконно", – пошутил другой.

Третий поинтересовался, почему Эли просто не взял упаковку пюре быстрого приготовления.

Известные шеф-повара тоже высказали свое мнение по поводу этого кулинарного шедевра. Так, шеф-повар и обладатель звезды Мишлен Брэд Картер заявил, что готовить пюре из чипсов – это настоящее издевательство.

"Пюре – это отдельное блюдо, и оно требует уважения!" – заявил он в интервью изданию Insider.

А вот шеф-повар и судья передачи Chopped Крис Сантос заявил, что не видит ничего странного в приготовлении такого пюре. И рассказал, что в свое время его научил готовить пюре из чипсов его коллега Алекс Гуарнашелли. Для этого их надо вымочить в сливках, а затем измельчить в блендере.

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