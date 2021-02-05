Нужно ли пить воду с лимоном: все за и против

Нужно ли пить воду с лимоном? Если да, то когда это лучше делать – утром или вечером? Если нет, то почему? Как оказалось, однозначного ответа на этот вопрос нет.

Редакция FoodOboz перечитала кучу рекомендаций врачей и диетологов, и собрала свой список всех "за" и "против".

"За"

Главным аргументом "за" все в один голос называют тот факт, что вода с лимоном натощак выводит токсины из организма, что улучшает цвет кожи и работу печени.

Кроме того, среди плюсов воды с лимоном специалисты называют еще несколько факторов:

Улучшает работу пищеварительной системы, печени и кишечника.

Очищает артерии и сосуды, что в свою очередь снижает риск возникновения и развития болезней сердца.

Смягчает сосуды и делает их более гибкими, понижая давление.

Помогает стабилизировать уровень сахара и холестерина в крови.

Укрепляет иммунитет и помогает при простудных заболеваниях.

Освежает дыхание.

Бодрит не хуже кофе, повышая тонус и работоспособность.

Эффективное вспомогательное средство при похудении.

Воду с лимоном пить нужно натощак. unsplash.com

"Против"

Тут стоит обратить внимание, что употреблять лимон стоит только в том случае, если у вас нет никаких противопоказаний по состоянию здоровья.

Воду с лимоном не рекомендуют пить:

Людям с гастритом, язвой и высокой кислотностью желудочного сока. Употребление кислого лимонного сока может вызвать боли в животе.

Людям с заболеваниями почек. Дело в том, что витамин В, который есть в составе лимонной кислоты, имеет сильный мочегонный эффект.

Людям, которые употребляют снотворное. Лекарство замедляет пищеварение, из-за чего лимонный сок дольше остается в желудочно-кишечном тракте, оказывая негативное воздействие на слизистую.

Людям с чувствительной зубной эмалью. Регулярное употребление лимонной кислоты в том или ином виде истончает эмаль. Поэтому стоматологи советуют обязательно полоскать рот после употребления воды с лимоном.

Людям с аллергической реакцией на цитрусовые. Тут, думаем, можно обойтись без комментариев.

Утром или вечером?

А вот здесь как раз мнения расходятся. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Одни говорят, что воду с лимоном лучше всего пить перед сном, так как токсины надо выводить из организма в конце дня. Другие утверждают, что не нужно раздражать желудок кислотой на ночь глядя, и советуют принимать "волшебный напиток" исключительно с утра.

Мнения сходятся лишь в одном: воду с лимоном пить нужно обязательно. И только натощак. Желательно делать это не раз в неделю, а каждый день и минимум месяц для видимого эффекта.

Поэтому если вы еще думаете, стоит ли вам пить лимонную воду, скажем: однозначно да. Утром или вечером – на ваше усмотрение. Но только в том случае, если у вас нет вышеуказанных противопоказаний.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американский журнал опубликовал рейтинг лучших диет и средиземноморский рацион в этом списке занял первое место уже в четвертый раз. Для своей ежегодной подборки редакция журнала проанализировала более 40 видов диет и поговорила с различными экспертами-нутрициологами.