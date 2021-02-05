Чи треба пити воду з лимоном: усі за та проти

Чи треба пити воду з лимоном? Якщо так, то коли це краще робити – зранку або ввечері? Якщо ні, то чому? Як виявилося, однозначної відповіді на це запитання немає.

Редакція FoodOboz перечитала купу рекомендацій лікарів і дієтологів, і зібрала свій список усіх "за" і "проти".

"За"

Головним аргументом "за" всі одностайно називають той факт, що вода з лимоном натще виводить токсини з організму. А це покращує колір шкіри і роботу печінки.

Крім того, серед плюсів води з лимоном фахівці називають ще кілька чинників:

Покращує роботу травної системи, печінки та кишечника.

Очищає артерії і судини, що в свою чергу знижує ризик виникнення і розвитку хвороб серця.

Пом'якшує судини і робить їх більш гнучкими, знижуючи тиск.

Допомагає стабілізувати рівень цукру і холестерину в крові.

Зміцнює імунітет і допомагає при простудних захворюваннях.

Освіжає подих.

Бадьорить не гірше за каву, підвищуючи тонус і працездатність.

Ефективний допоміжний засіб при схудненні.

Воду з лимоном пити необхідно натщесерце. unsplash.com

"Проти"

Тут необхідно звернути увагу на те, що вживати лимон варто лише в тому випадку, коли у вас немає жодних протипоказань за станом здоров'я.

Воду з лимоном не рекомендують пити:

Людям з гастритом, виразкою і високою кислотністю шлункового соку. Вживання кислого лимонного соку може викликати болі в животі.

Людям із захворюваннями нирок. Справа в тому, що вітамін В, який є у складі лимонної кислоти, має сильний сечогінний ефект.

Людям, які вживають снодійне. Ліки уповільнюють травлення, через що лимонний сік довше залишається у шлунково-кишковому тракті, негативно впливаючи на слизову.

Людям із чутливою зубною емаллю. Регулярне вживання лимонної кислоти в тому чи іншому вигляді робить емаль надтонкою. Тому стоматологи радять обов'язково полоскати рот після вживання води з лимоном.

Людям з алергічною реакцією на цитрусові. Тут, думаємо, можна обійтися без коментарів.

Зранку або ввечері?

А ось тут якраз думки розбіжні. Однозначної відповіді на це питання немає. Одні кажуть, що воду з лимоном краще за все пити перед сном, оскільки токсини необхідно виводити з організму наприкінці дня. Інші стверджують, що не треба дратувати шлунок кислотою проти ночі і радять приймати "чарівний напій" виключно зранку.

Думки сходяться лише в одному: воду з лимоном треба пити обов'язково. І тільки натщесерце. Бажано робити це кожен день і мінімум місяць для видимого ефекту.

Тому якщо ви ще думаєте, чи варто вам пити лимонну воду, скажемо: однозначно так. Вранці або ввечері – на ваш розсуд. Але тільки в тому випадку, якщо у вас немає вищевказаних протипоказань.

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