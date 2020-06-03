Пандемия в США привела к росту популярности необычных продуктов
Пандемия коронавируса привела к неожиданному росту популярности заменителей мяса и закрытию многих скотобоен в США.
Проведенные исследования маркетинговой компании Nielsen показали, что американцы стали покупать растительных аналогов мяса на 200% больше, чем год назад.
Хотя ассортимент таких продуктов пока еще достаточно узок, но многие эксперты считают, что эпидемия COVID-19 послужила толчком для этой тенденции, пишет издание Kedem.
Среди главных преимуществ развития этого бизнеса специалисты называют меньшую зависимость от рабочей силы при производстве растительного белка и менее трудоемкий процесс по сравнению с производством свежего мяса.
На фоне этого некоторые компании, занимающиеся производством растительного мяса, обращают внимание на то, что пандемия коронавируса указала людям на связь между здоровьем и потреблением мяса животных, предоставив возможность сделать выбор в пользу вегетарианства.
Как сообщал OBOZREVATEL, после термической обработки свекла, томаты, болгарский перец и ряд других продуктов не только меняют свой вкус и консистенцию, но у них существенно снижается доля витаминов и других полезных веществ.