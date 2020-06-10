Почему нужно есть зеленые листовые овощи: раскрыты 10 преимуществ для здоровья

Елена Козлова FoodOboz 14:00, 10.06.2020 Обновлено: 15:18, 10.06.2020

Зеленые листовые овощи поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, снижают уровень холестерина, а также уменьшают риск развития рака.

Они представляют собой группу овощных культур, богатых железом и кальцием. К ним относится шпинат, кале, руккола, салат, мангольд, петрушка, сельдерей, кориандр, цикорий и другие.

Характерный зеленый цвет определяется хлорофиллом – химическим соединением, присутствующим в растениях, некоторых водорослях и бактериях, которое является необходимым для фотосинтеза. Это одна из главных причин, почему зеленые листья так полезны, сообщает CocinaFacil.

Зеленые листовые овощи

10 причин, почему нужно есть больше зеленых листовых овощей

  • Снижают уровень холестерина.

  • Содержат высокое количество клетчатки, которая улучшает пищеварительную систему, борется с запорами и регулирует обмен веществ.

  • Обеспечивают большое количество антиоксидантов, которые помогают уменьшить повреждение клеток и риск развития рака.

  • Содержат витамин С, который укрепляет иммунную систему и способствует восстановлению инфицированных тканей.

  • Поддерживают стабильный уровень сахара в организме.

  • Содержат лютеин, который улучшает здоровье глаз, помогает снизить риск возрастной дегенерации желтого пятна, катаракты и глазных инфекций.

  • Способствуют выработке эритроцитов.

  • Снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Являются источником энергии.

  • Помогают лечить и предотвращать анемию.

Как добавить их в свой рацион?

Есть два главных способа добавления зеленых листовых овощей в рацион: сырыми или приготовленными. Тем, кто предпочитает есть в сыром виде, можно использовать в качестве основы для салата, дополняя ингредиентами из других групп продуктов. Еще один способ – делать соки и смузи.

С другой стороны, если готовить, можно включить их в рецепт овощного супа, протушить со сливками или просто отварить с другими овощами, такими как картофель, чтобы создать восхитительный гарнир.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, почему лук нужно есть каждый день. Он улучшает кровообращение, работу нервной системы, а также борется с раком.

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