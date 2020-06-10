Почему нужно есть зеленые листовые овощи: раскрыты 10 преимуществ для здоровья

Зеленые листовые овощи поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, снижают уровень холестерина, а также уменьшают риск развития рака.

Они представляют собой группу овощных культур, богатых железом и кальцием. К ним относится шпинат, кале, руккола, салат, мангольд, петрушка, сельдерей, кориандр, цикорий и другие.

Характерный зеленый цвет определяется хлорофиллом – химическим соединением, присутствующим в растениях, некоторых водорослях и бактериях, которое является необходимым для фотосинтеза. Это одна из главных причин, почему зеленые листья так полезны, сообщает CocinaFacil.

Зеленые листовые овощи

10 причин, почему нужно есть больше зеленых листовых овощей

Снижают уровень холестерина.

Содержат высокое количество клетчатки, которая улучшает пищеварительную систему, борется с запорами и регулирует обмен веществ.

Обеспечивают большое количество антиоксидантов, которые помогают уменьшить повреждение клеток и риск развития рака.

Содержат витамин С, который укрепляет иммунную систему и способствует восстановлению инфицированных тканей.

Поддерживают стабильный уровень сахара в организме.

Содержат лютеин, который улучшает здоровье глаз, помогает снизить риск возрастной дегенерации желтого пятна, катаракты и глазных инфекций.

Способствуют выработке эритроцитов.

Снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Являются источником энергии.

Помогают лечить и предотвращать анемию.

Как добавить их в свой рацион?

Есть два главных способа добавления зеленых листовых овощей в рацион: сырыми или приготовленными. Тем, кто предпочитает есть в сыром виде, можно использовать в качестве основы для салата, дополняя ингредиентами из других групп продуктов. Еще один способ – делать соки и смузи.

С другой стороны, если готовить, можно включить их в рецепт овощного супа, протушить со сливками или просто отварить с другими овощами, такими как картофель, чтобы создать восхитительный гарнир.

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