Чому потрібно їсти зелені листові овочі: розкрито 10 переваг для здоров'я
Зелені листові овочі підтримують роботу серцево-судинної системи, знижують рівень холестерину, а також зменшують ризик розвитку раку.
Вони являють собою групу овочевих культур, багатих на залізо і кальцій. До них відноситься шпинат, калі, рукола, салат, мангольд, петрушка, селера, коріандр, цикорій та інші.
Характерний зелений колір визначається хлорофілом – хімічною сполукою, присутньою в рослинах, деяких водоростях і бактеріях, яка є необхідною для фотосинтезу. Це одна з головних причин, чому зелене листя таке корисне, повідомляє CocinaFacil.
10 причин, чому потрібно їсти більше зелених листових овочів
Знижують рівень холестерину.
Містять високу кількість клітковини, яка покращує травлення, бореться з закрепами і регулює обмін речовин.
Забезпечують велику кількість антиоксидантів, які допомагають зменшити пошкодження клітин і ризик розвитку раку.
Містять вітамін С, який зміцнює імунну систему і сприяє відновленню інфікованих тканин.
Підтримують стабільний рівень цукру в організмі.
Містять лютеїн, який покращує здоров'я очей, допомагає знизити ризик вікової дегенерації жовтої плями, катаракти та очних інфекцій.
Сприяють виробленню еритроцитів.
Знижують ризик серцево-судинних захворювань.
Є джерелом енергії.
Допомагають лікувати і запобігати анемії.
Як додати їх в свій раціон?
Є два основні методи додавання зелених листових овочів в раціон: сирими або приготованими. Тим, хто вважає за краще їсти в сирому вигляді, можна використовувати в якості основи для салату, доповнюючи інгредієнтами з інших груп продуктів. Ще один спосіб – робити соки і смузі.
З іншого боку, якщо готувати, можна включити їх в рецепт овочевого супу, протушкувати з вершками або просто відварити з іншими овочами, такими як картопля, щоб створити чудовий гарнір.
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