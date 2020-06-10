Чому потрібно їсти зелені листові овочі: розкрито 10 переваг для здоров'я

Зелені листові овочі підтримують роботу серцево-судинної системи, знижують рівень холестерину, а також зменшують ризик розвитку раку.

Вони являють собою групу овочевих культур, багатих на залізо і кальцій. До них відноситься шпинат, калі, рукола, салат, мангольд, петрушка, селера, коріандр, цикорій та інші.

Характерний зелений колір визначається хлорофілом – хімічною сполукою, присутньою в рослинах, деяких водоростях і бактеріях, яка є необхідною для фотосинтезу. Це одна з головних причин, чому зелене листя таке корисне, повідомляє CocinaFacil.

Зелені листові овочі

10 причин, чому потрібно їсти більше зелених листових овочів

Знижують рівень холестерину.

Містять високу кількість клітковини, яка покращує травлення, бореться з закрепами і регулює обмін речовин.

Забезпечують велику кількість антиоксидантів, які допомагають зменшити пошкодження клітин і ризик розвитку раку.

Містять вітамін С, який зміцнює імунну систему і сприяє відновленню інфікованих тканин.

Підтримують стабільний рівень цукру в організмі.

Містять лютеїн, який покращує здоров'я очей, допомагає знизити ризик вікової дегенерації жовтої плями, катаракти та очних інфекцій.

Сприяють виробленню еритроцитів.

Знижують ризик серцево-судинних захворювань.

Є джерелом енергії.

Допомагають лікувати і запобігати анемії.

Як додати їх в свій раціон?

Є два основні методи додавання зелених листових овочів в раціон: сирими або приготованими. Тим, хто вважає за краще їсти в сирому вигляді, можна використовувати в якості основи для салату, доповнюючи інгредієнтами з інших груп продуктів. Ще один спосіб – робити соки і смузі.

З іншого боку, якщо готувати, можна включити їх в рецепт овочевого супу, протушкувати з вершками або просто відварити з іншими овочами, такими як картопля, щоб створити чудовий гарнір.

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