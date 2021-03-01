Постные кабачковые котлеты: рецепт от Ольги Сумской

В нашей рубрике "Рецепт дня" мы продолжаем рассказывать вам о максимально простых блюдах, с приготовлением которых способен справиться даже малолетний ребенок.

Сегодня на повестке дня – постные кабачковые котлетки от актрисы и телеведущей Ольги Сумской. Рецептом Ольга поделилась в сториз на своей страничке в Instagram, она готовит их без добавления яиц и других животных жиров – идеальный вариант для приближающегося Великого поста.

Количество ингредиентов Сумская не указала, поэтому редакция OBOZREVATEL методом проб и ошибок вычислила идеальные пропорции.

Веганский рецепт котлеток. скриншот сториз из Instagram Ольги Сумской.

Понадобится:

отвареный рис – 3 ст. л.

большой кабачок – 1 шт.

зеленый лук – небольшой пучок

мука – опционально

соль, перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Как готовить:

Кабачок натереть, смешать с отваренным рисом. Добавить мелко рубленный зеленый лук, соль и перец. Порционно добавлять муку до тех пор, пока котлетки не будут хорошо лепиться. Сформировать котлетки и обжарить их в растительном масле до золотистого цвета с двух сторон.

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