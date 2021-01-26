Рецепт дня: яблоки с вином и черносливом от Ольги Сумской

Готовить – это просто. Эта фраза – вовсе не миф из Интернета, а вполне реальная вещь. Предлагаем вам проверить эту теорию прямо сейчас.

В нашей рубрике "Рецепт дня" мы продолжаем рассказывать вам о максимально простых блюдах, с приготовлением которых способен справиться даже малолетний ребенок. Сегодня на повестке дня – печеные яблоки по рецепту актрисы и телеведущей Ольги Сумской.

Рецепт пряных яблок Сумская выложила на своей страничке в Instagram. Она предлагает запечь их с вином, черносливом и корицей.

Сахар можно заменить стевией. Источник: Instagram Ольги Сумской

Понадобится:

яблоки – 3 шт.

чернослив – 150 г

курага – 100 г

вода – 150 мл

белое вино – 150 мл

корица – 1/3 ч. л.

сахар или стевия – по вкусу

Как готовить:

Яблоки помыть, почистить от кожуры. Вырезать углубления. Сложить туда чернослив. По желанию можно добавить грецкие орехи. Сложить в форму, обложить курагой. Воду смешать с вином, залить полученной смесью яблоки. Посыпать сахаром и корицей. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку. Запекать 30 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ольга Сумская переболела коронавирусом и рассказала о симптомах болезни.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся