Рецепт дня: яблоки с вином и черносливом от Ольги Сумской

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В нашей рубрике "Рецепт дня" мы продолжаем рассказывать вам о максимально простых блюдах, с приготовлением которых способен справиться даже малолетний ребенок. Сегодня на повестке дня – печеные яблоки по рецепту актрисы и телеведущей Ольги Сумской.
Рецепт пряных яблок Сумская выложила на своей страничке в Instagram. Она предлагает запечь их с вином, черносливом и корицей.
Понадобится:
яблоки – 3 шт.
чернослив – 150 г
курага – 100 г
вода – 150 мл
белое вино – 150 мл
корица – 1/3 ч. л.
сахар или стевия – по вкусу
Как готовить:
Яблоки помыть, почистить от кожуры. Вырезать углубления. Сложить туда чернослив. По желанию можно добавить грецкие орехи.
Сложить в форму, обложить курагой.
Воду смешать с вином, залить полученной смесью яблоки. Посыпать сахаром и корицей.
Поставить в нагретую до 180 градусов духовку. Запекать 30 минут.
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