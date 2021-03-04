Простой и полезный завтрак: 3 рецепта от диетологов

Журналисты американского издания Buzzfeed пообщались с тремя специалистами по питанию и расспросили их о полезных завтраках, которые под силу приготовить любому человеку на планете.

Три девушки-диетолога поделились рецептами полезных завтраков, которые они готовят для себя.

Блины на завтрак можно приготовить без муки. unsplash.com

Так, диетолог Энн Мони рассказала, что начинает день с безглютеновых блинов с высоким содержанием белка.

"Готовить их очень легко. Просто разомните в миске банан, смешайте с парой яиц и ложкой измельченных льняных семян", – рассказала Энн, добавив, что для аромата в блины можно добавлять ваниль и корицу.

Получившуюся смесь вылить на сковороду, жарить на маленьком огне 10 минут, затем перевернуть и жарить еще пару минут.

По желанию в смузи можно добавлять любимые фрукты и ягоды. unsplash.com

Диетолог Делила Бисасе готовит на завтрак ягодные смузи. По ее словам, ее любимый рецепт очень прост: в блендер нужно сложить банан, добавить полстакана растительного молока, полстакана замороженного ягодного ассорти, чайную ложку арахисового масла и столовую ложку какао. И все хорошо взбить до однородной массы.

Есть такой смузи, по словам Делилы, лучше с бутербродом из жареного цельнозернового хлеба и орехового масла.

"Этот завтрак отвечает всем требованиям. Цельнозерновые углеводы необходимы нам для энергии, жиры полезны для сердца. Кроме того, в таком завтраке содержатся растительные волокна и белки, а также он полон антиоксидантов из ягод и какао".

Мюсли можно приготовить заранее. unsplash.com

А вот диетолог Риан Гейгер по утрам ест самодельные мюсли из овсянки быстрого приготовления.

"Это сложные углеводы, богатые растительными волокнами, а также различными витаминами и минералами", – рассказала Риан.

В то же время она отмечает, что их нужно готовить заранее: смешать полстакана овсяной каши быстрого приготовления со стаканом растительного молока и оставить в холодильнике до утра. При желании можно добавить еще какие-нибудь ингредиенты на ваше усмотрение: банан, корицу, ягоды или протеиновый порошок.

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