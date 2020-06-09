Пряная пища укрепляет иммунитет

Употребление блюд, приправленных кориандром, тмином, тимьяном и петрушкой значительно снижает вред высококалорийной диеты с большим содержанием жиров.

Одна чайная ложка специй придает блюду противовоспалительное действие, что снижает риск заболевания раком, диабетом и возникновения проблем с сердцем.

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Как выяснили американские ученые, у людей, питавшихся продуктами, богатыми жирами и углеводами, но содержащими хотя бы шесть граммов специй, наблюдалось улучшение показателей крови.

Гамбургеры, жареная курица, приготовленная на большом количестве масла, окажут меньше вреда на организм, если они приправлені специями.

Один из ведущих специалистов Пенсильванского университета в США Конни Роджерс отметил: "Если вы любите специи, то это хороший способ сделать более полезным рацион, богатый жирами и углеводами. Разумеется, идеальная ситуация — это здоровое питание, отсутствие лишнего веса и физические упражнения, но изменить свой образ жизни сразу во всех указанных направлениях сложно, и это требует времени. Поэтому мы хотели выяснить, оказывает ли добавление специй в блюда положительный эффект на здоровье".

Для проведения исследования ученые из Пенсильванского университета отобрали 12 некурящих мужчин в возрасте от 40 до 65 лет, которые имели избыточный вес или страдали от ожирения. Кроме этого, у них должен был быть хотя бы один из следующих симптомов: высокое артериальное давление, малоподвижный образ жизни, высокий уровень холестерина или семейный анамнез, которые являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Пряности Getty

В ходе экспериментов была использована особая смесь специй из базилика, лаврового листа, черного перца, корицы, кориандра, тмина, имбиря, орегано, петрушки, красного перца, розмарина, тимьяна и куркумы.

В случайном порядке каждый участник за три дня испытал на себе три варианта диеты, богатой насыщенными жирами и углеводами. Первый день — без смеси специй, один день — с двумя граммами (одна пятая чайной ложки) специй, и еще один день — с 6 граммами (чуть больше чайной ложки).

Каждый час в течение четырех часов подряд исследовательская группа брала у участников эксперимента образцы крови до и после каждого приема пищи для выявления признаков воспалительного процесса в организме.

Результаты анализа показали меньший воспалительный процесс после приема пищи, содержащей шесть граммов специй, по сравнению с пищей, содержащей только два грамма специй или вообще без них.

Кроме того, спустя 4 часа после приема пищи, содержащей 6 граммов смеси специй, существенно снижался уровень лейкоцитов в крови.

Единственный минус эксперимента - было неясно, какие именно из 13 трав и специй имели такой эффект. Возможно, все благодаря их конкретному соотношению в использованной смеси, пишет издание Journal of Nutrition

Результаты исследования были опубликованы в издании Journal of Nutrition.

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