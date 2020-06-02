5 мировых трендов здорового питания

Новые тренды здорового питания плотно входят в нашу жизнь, поскольку самочувствие, внешний вид и эмоциональное состояние во многом зависит от того, что мы едим.

OBOZREVATEL с помощью издания Letidor информирует об этих новациях в питании и рассказывает, какую пользу они могут принести.

"Чистая этикетка"

Ныне многие пищевые компании, стремясь улучшить качество своей продукции, исключают белый рафинированный сахар, уменьшают калорийность, снижают термическую и химическую обработки, уходят от использования консервантов, красителей, искусственных ароматизаторов, обогащают молочным или растительным белком, пребиотиками, пробиотиками, суперфудами.

Несмотря на то, что такой продукт стоит дороже, спрос на него постоянно растет, поскольку мы предпочитаем более качественные и натуральные ингредиенты и продукты.

Снэкофикация

Этот тренд основан на предпочтении быстрого питания и выборе более качественных перекусов. Порционная упаковка, батончики, протеиновые шейки, супы и прочее.

В мегаполисах все более востребованным становится здоровый перекус порционного формата с правильным составом, который будет удобно взять с собой. Food-компании улучшают составы и разрабатывают два вида упаковок: большие – для дома и маленькие, которые удобно положить в сумку или рюкзак.

Getty

Гораздо полезнее перекусить гранолой без сахара или фруктово-ореховым батончиком с понятным составом, чем съесть хот-дог или жареный пирожок.

Употребление белка

Не только спортсмены употребляют теперь продукты, богатые белком ( протеином).

Засилье продуктов, богатых быстрыми углеводами и жирами, не только создает дисбаланс в рационе, но и негативно сказывается на физическом состоянии человека.

Одним из решений проблемы дефицита протеина в рационе является дополнительное обогащение им пищевых продуктов – до получения сбалансированного состава по белкам, жирам и углеводам. В начале дня после длительного сна организму необходима порция протеина для остановки катаболических процессов, разрушающих мышцы.

Особо популярной становится замена продуктов с молочным белком на продукты с растительными белками (гороховым, овсяным).

Отказ от рафинированного сахара

Люди, заботящиеся о своем здоровье, стараются покупать продукты без добавления рафинированного сахара, а также делают выбор в пользу натуральных сахарозаменителей или ферментированных сиропов (цикория, агавы, финикового и пр.) без добавления сахара.

Процесс рафинации из-за термической и химической обработок сложно назвать полезным. А так как сахар в больших количествах используют в готовой продукции, потребителю очень сложно подсчитать, сколько сахара он употребляет.

Стевиа Getty

Несмотря на то, что такие сахарозаменители как стевия или сукралоза, значительно дороже сахара, необходимо помнить, что стевия слаще сахара примерно в 200 раз, а сукралоза — в 600, поэтому их расход будет заметно меньше.

А сладкие топпинги для сырников, блинчиков и оладий можно заменить на натуральные сиропы без добавления сахара. При приготовлении выпечки и десертов отлично подойдет органический кокосовый сахар взамен обычного, что тоже добавит блюдам пользы.

Обогащение продукта пищевыми волокнами

Ежегодно на 15% растут продажи продуктов, обогащенных пищевыми волокнами.

Ряд пищевых компаний стали добавлять в каши или фруктово-ореховые батончики инулин. Это вещество извлечено из корней цикория. Оно обладает натуральными пребиотическими свойствами, воздействует на активность полезных бифидобактерий в кишечнике и улучшает пищеварение. Также он продается в чистом виде, и его можно самостоятельно добавлять в кофе или чай.

Во время отпуска регулярный прием инулина снизит вероятность кишечных инфекций, а для детей и пожилых людей инулин важен благодаря своему свойству улучшать усвоение кальция.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из кулинарных трендов - темпе, ферментированный пищевой продукт, полученный из соевых бобов, который хорошо усваивается, регенерирует кишечную флору и является хорошим заменителем мяса.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!