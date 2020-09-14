Пять свежих идей блюд на осень: рецепты от шеф-повара

Шеф-повар Марина Корсун поделилась пятью рецептами на осень, которые можно приготовить из сезонных продуктов.

Это австрийский завтрак кайзершмаррн с яблочным пюре, брускета с козьим сыром и запеченным виноградом, морской окунь с морковным пюре, утиная грудка с чипсами кейл и соусом из винограда и крыжовника, паста конкильони с соусом ромеско и сырным кремом лабне, пишет Wonder Україна.

Брускета с козьим сыром и запеченным виноградом

Брускета – традиционная итальянская закуска Фото: wonderzine.com.ua

Для брускеты потребуется цельнозерновой хлеб на закваске. Подают блюдо с козьим кремом, виноградом, лесными орехами и гранатовым соусом.

Ингредиенты: 1 хлеб на закваске, 70 граммов розового винограда сорта "Кардинал", 50 граммов сыра лабне, 50 граммов козьего сыра Шевр, веточка чабреца, горсть лесных орехов, оливковое масло extra virgin, гранатовый сок.

Приготовление

Поджариваем хлеб на сковороде или гриле. Смешиваем сыры лабне и шевр. Обжариваем виноград. Намазываем сыр на хлеб, посыпаем виноградом. Поливаем гранатовым соком. Посыпаем орехами, тимьяном и оливковым маслом.

Утиная грудка с чипсами кейл и соусом из винограда и крыжовника

Утиная грудка с чипсами кейл и соусом из винограда и крыжовника готовится по технологии Су-вид Фото: wonderzine.com.ua

Утку предварительно необходимо приготовить по технологии Су-вид: поместить ее в вакуумный пакет со специями и маслом, погрузить в специальное оборудование Су-вид на 58 градусов на час или, если нет такой возможности, просто замариновать. Крыжовник можно взять замороженный.

Ингредиенты: 1 утиная грудка, 50 граммов апельсинового фреша, соль, перец, тимьян.

Соус: 100 граммов куриного бульона, 50 граммов меда, перец, три вида винограда, крыжовник, розмарин, кардамон.

Чипсы кейл: 100 граммов капусты кейл, 10 граммов оливкового масла, соль.

Приготовление

Замариновать и обжарить грудку до состоянию медиум. Утиную кожу надрезаем сначала прямыми линиями, а затем перпендикулярными к ним в форме решетки, долго вытапливаем жир, пока шкурка не станет тонкой и хрустящей. Нарезаем мясо слайсами. Делаем соус. Смешиваем все жидкие ингредиенты, кардамон, розмарин и выпариваем. В конце добавляем ягоды. Капусту кейл смазываем маслом, солим и при низкой температуре сушим в духовке. Подаем грудку, обильно полив соусом и сверху выложив чипсы.

Кайзершмаррн с яблочным пюре

Кайзершмаррн с яблочным пюре – традиционное австрийское блюдо Фото: wonderzine.com.ua

Это традиционное австрийское блюдо, которое готовится как блины. Подается горячим с двумя соусами: пряным яблочным пюре с корицей и апельсином и кленовым сиропом.

Ингредиенты

Яблочное пюре: 300 граммов яблок, 2 грамма корицы, 2 грамма цедры апельсина.

Кайзершмаррн: 90 граммов муки, 2 яйца, 20 граммов сахара, 125 граммов молока, цедра двух апельсинов, 20 граммов темных изюма.

Приготовление

Яблоки запекаем в духовке, пока они не станут мягкими. Охлаждаем, взбиваем вместе с цедрой апельсина и корицей в блендере – соус готов. Затем взбиваем яйца с сахаром, добавляем муку, молоко и промытый изюм. Разогреваем сковороду, обжариваем блины на сливочном масле с двух сторон до золотистой корочки. Разделяем лопаткой на маленькие кусочки. Посыпаем сахарной пудрой и подаем с соусом.

Морской окунь с морковным пюре

Морской окунь на подушке из морковного пюре Фото: wonderzine.com.ua

Ингредиенты: 1 морской окунь, 50 граммов сливочного масла, соль, перец, лимонная цедра, тимьян, кинза, оливковое масло.

Для пюре: 300 граммов моркови, 2 грамма кориандра, соль, 50 граммов куриного бульона, 100 граммов кокосовых сливок.

Для сальсы: 20 граммов консервированного персика, 10 граммов стебля сельдерея, 10 граммов болгарского перца, 2 грамма свежего имбиря.

Приготовление

Рыбу замариновать, обжарить в сливочном масле. Обжарить морковь, потушить со специями, сделать пюре и развести куриным бульоном и кокосовыми сливками. Продукты для сальсы мелко нарезать кубиками. Подавать рыбу на подушке из морковного пюре, сверху посыпав сальсой, кинзой и оливковым маслом.

Паста конкильони с соусом ромеско и сырным кремом лабне

Паста конкильони – вид пасты, которая напоминает ракушки Фото: wonderzine.com.ua

Конкильони – это вид пасты, которая напоминает ракушки. Их обычно начиняют сыром или фаршем и запекают. В данном рецепте предлагается подать пасту с крем-сыром, шпинатом, крамблом из хлебной крошки и бекона, в томатном соусе ромеско.

Ингредиенты

Крамбл: 100 граммов отварной пасты, 100 граммов сыра лабне, 20 граммов бланшированного шпината (обдать его кипятком), хлеб, бекон.

Соус ромеско: 100 граммов помидоров, 10 граммов миндальных хлопьев, 5 граммов сухого чеснока, 5 граммов оливкового масла, соль, 3 грамма виновного бальзамико, 3 помидора-черри, 5 граммов сыра пекорино.

Приготовление

Отварить пасту до состояния al dente (не разваривать). Запечь томаты, снять шкурку. Взбить их блендером с солью, сухим чесноком, бальзамико, миндальными хлопьями и оливковым маслом. Сделать крошку с беконом, запечь и измельчить. Подать пасту на соусе, начинив кремом лабне и шпинатом. Посыпаем крамблом из бекона и тертым сыром пекорино. Добавить немного зелени и несколько томатов черри для декора.

Ранее OBOZREVATEL публиковал пять оригинальных рецептов из арбуза.