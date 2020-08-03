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Блюда из арбуза: представлены 5 оригинальных рецептов

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Арбуз обладает множеством полезных свойств и является символом различных летних блюд. Из него можно приготовить холодный суп, лимонад, салаты, сорбет или другие десерты.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с 5 оригинальными рецептами, опубликованными на directoalpaladar.com.

Арбузный лимонад

Лимонад из арбуза и мяты

Лимонад из арбуза и мяты

Ингредиенты

  • 1 кг арбуза

  • 20 листьев свежей мяты

  • 30 г коричневого сахара

  • 3 лимона (сок)

  • 1 л воды

  • лед в изобилии

Приготовление

  1. Очистить арбуз от кожуры и удалить семена.

  2. Нарезать его на кусочки и отставить в сторону.

  3. Промыть листья мяты и растереть их с сахаром.

  4. Поместить арбуз в стакан блендера вместе с минеральной водой и соком лимона.

  5. Хорошо взбить, пока не получится однородная жидкость.

  6. Соединить с измельченной мятой и сахаром.

  7. Добавить горсть льда и хорошо перемешать.

  8. Поставить в холодильник на час, а затем подать к столу.

Гаспачо из арбуза и помидоров

Гаспачо из арбуза и помидоров

Гаспачо из арбуза и помидоров

Ингредиенты

  • 6 средних помидоров

  • 500 г арбуза

  • 100 г сыра рикотта

  • 4 столовые ложки оливкового масла

  • перец

  • листья свежего базилика

  • соль хлопьями Fleur de sel

Приготовление

  1. Вскипятить воду и бланшировать помидоры в течение 30 секунд, чтобы легко снять кожуру.

  2. После очистки нарезать их на кусочки и удалить семена.

  3. Разрезать арбуз и положить в стакан блендера вместе с помидорами.

  4. Добавить соль, перец и две столовые ложки масла.

  5. Взбивать 10 секунд при максимальной мощности, дать постоять две минуты и еще раз взбить.

  6. Перелить в другую емкость и поставить в холодильник не менее, чем на час.

  7. Во время подачи разлить по небольшим стаканам или мискам, добавляя порцию рикотты, чайную ложку оливкового масла, листья базилика и немного хлопьев соли Fleur de sel.

Летний салат из арбуза и персиков

Летний фруктовый салат

Летний фруктовый салат

Ингредиенты

  • 100 г арбуза

  • 1 персик

  • 30 г свежего шпината

  • 60 г сыра фета

  • 20 г семена тыквы

  • соль

  • оливковое масло первого отжима

Приготовление

  1. Нарезать арбуз на кубики 1x1 см, предварительно удалив семена и кожуру.

  2. Фету нарезать кусочками, равными по размеру арбузу, а персик – дольками.

  3. Поджарить семена тыквы на сковороде, помешивая, чтобы они не сгорели.

  4. Помыть листья шпината и подсушить.

  5. Подготовить две глубокие стеклянные тарелки или банки, чтобы собрать салат. В каждую из них сначала положить ложку листьев шпината, а затем половину арбуза, феты и шпината. Сверху положить персик и тыквенные семечки. Приправить солью и маслом перед подачей.

Средиземноморский салат из арбуза и феты

Салат из арбуза и феты

Салат из арбуза и феты

Ингредиенты

  • 700 г арбуза

  • 200 г сыра фета

  • 1 луковица

  • 120 г черных оливок

  • 1 чайная ложка сушеного орегано

  • 45 мл оливкового масла экстра-класса

  • 3 листа свежей мяты

  • соль и перец по вкусу

Приготовление

  1. С помощью специальной ложки сделать из арбуза шарики (если ее нет, можно использовать обычную ложку или нарезать кубиками).

  2. Нарезать лук мелкими ломтиками, фету – кубиками, а помидоры черри – пополам.

  3. В салатнице смешать эти ингредиенты, добавляя черные оливки.

  4. Посыпать орегано и листьями мяты, приправляя солью и оливковым маслом.

Арбузный сорбет

Освежающий сорбет из арбуза

Освежающий сорбет из арбуза

Ингредиенты

  • 500 г очищенного арбуза (без косточек)

  • 125 мл воды

  • 60 г сахара

  • 2 ст. л. лимонного сока

  • щепотка соли

Приготовление

  1. В кастрюлю добавить воду и сахар. Размешать и довести до кипения.

  2. Как только сироп закипит, отсчитать две минуты.

  3. Снять с огня и перенести его в емкость для охлаждения.

  4. Тем временем измельчить очищенный арбуз вместе с лимонным соком и щепоткой соли.

  5. Смешать его с сиропом и перенести в емкость, которая подходит для морозильной камеры.

  6. Замораживать несколько часов, периодически помешивая, пока он не приобретет нужную текстуру.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, почему нужно есть арбуз. В нем содержится множество витаминов, минералов и антиоксидантов. При этом он имеет низкое количество калорий.

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Тег
продукты
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