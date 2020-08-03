Блюда из арбуза: представлены 5 оригинальных рецептов

Арбуз обладает множеством полезных свойств и является символом различных летних блюд. Из него можно приготовить холодный суп, лимонад, салаты, сорбет или другие десерты.
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с 5 оригинальными рецептами, опубликованными на directoalpaladar.com.
Арбузный лимонад
Лимонад из арбуза и мяты
Ингредиенты
1 кг арбуза
20 листьев свежей мяты
30 г коричневого сахара
3 лимона (сок)
1 л воды
лед в изобилии
Приготовление
Очистить арбуз от кожуры и удалить семена.
Нарезать его на кусочки и отставить в сторону.
Промыть листья мяты и растереть их с сахаром.
Поместить арбуз в стакан блендера вместе с минеральной водой и соком лимона.
Хорошо взбить, пока не получится однородная жидкость.
Соединить с измельченной мятой и сахаром.
Добавить горсть льда и хорошо перемешать.
Поставить в холодильник на час, а затем подать к столу.
Гаспачо из арбуза и помидоров
Гаспачо из арбуза и помидоров
Ингредиенты
6 средних помидоров
500 г арбуза
100 г сыра рикотта
4 столовые ложки оливкового масла
перец
листья свежего базилика
соль хлопьями Fleur de sel
Приготовление
Вскипятить воду и бланшировать помидоры в течение 30 секунд, чтобы легко снять кожуру.
После очистки нарезать их на кусочки и удалить семена.
Разрезать арбуз и положить в стакан блендера вместе с помидорами.
Добавить соль, перец и две столовые ложки масла.
Взбивать 10 секунд при максимальной мощности, дать постоять две минуты и еще раз взбить.
Перелить в другую емкость и поставить в холодильник не менее, чем на час.
Во время подачи разлить по небольшим стаканам или мискам, добавляя порцию рикотты, чайную ложку оливкового масла, листья базилика и немного хлопьев соли Fleur de sel.
Летний салат из арбуза и персиков
Летний фруктовый салат
Ингредиенты
100 г арбуза
1 персик
30 г свежего шпината
60 г сыра фета
20 г семена тыквы
соль
оливковое масло первого отжима
Приготовление
Нарезать арбуз на кубики 1x1 см, предварительно удалив семена и кожуру.
Фету нарезать кусочками, равными по размеру арбузу, а персик – дольками.
Поджарить семена тыквы на сковороде, помешивая, чтобы они не сгорели.
Помыть листья шпината и подсушить.
Подготовить две глубокие стеклянные тарелки или банки, чтобы собрать салат. В каждую из них сначала положить ложку листьев шпината, а затем половину арбуза, феты и шпината. Сверху положить персик и тыквенные семечки. Приправить солью и маслом перед подачей.
Средиземноморский салат из арбуза и феты
Салат из арбуза и феты
Ингредиенты
700 г арбуза
200 г сыра фета
1 луковица
120 г черных оливок
1 чайная ложка сушеного орегано
45 мл оливкового масла экстра-класса
3 листа свежей мяты
соль и перец по вкусу
Приготовление
С помощью специальной ложки сделать из арбуза шарики (если ее нет, можно использовать обычную ложку или нарезать кубиками).
Нарезать лук мелкими ломтиками, фету – кубиками, а помидоры черри – пополам.
В салатнице смешать эти ингредиенты, добавляя черные оливки.
Посыпать орегано и листьями мяты, приправляя солью и оливковым маслом.
Арбузный сорбет
Освежающий сорбет из арбуза
Ингредиенты
500 г очищенного арбуза (без косточек)
125 мл воды
60 г сахара
2 ст. л. лимонного сока
щепотка соли
Приготовление
В кастрюлю добавить воду и сахар. Размешать и довести до кипения.
Как только сироп закипит, отсчитать две минуты.
Снять с огня и перенести его в емкость для охлаждения.
Тем временем измельчить очищенный арбуз вместе с лимонным соком и щепоткой соли.
Смешать его с сиропом и перенести в емкость, которая подходит для морозильной камеры.
Замораживать несколько часов, периодически помешивая, пока он не приобретет нужную текстуру.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, почему нужно есть арбуз. В нем содержится множество витаминов, минералов и антиоксидантов. При этом он имеет низкое количество калорий.
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