Блюда из арбуза: представлены 5 оригинальных рецептов

Арбуз обладает множеством полезных свойств и является символом различных летних блюд. Из него можно приготовить холодный суп, лимонад, салаты, сорбет или другие десерты.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с 5 оригинальными рецептами, опубликованными на directoalpaladar.com.

Лимонад из арбуза и мяты

Ингредиенты

Приготовление

Поставить в холодильник на час, а затем подать к столу.

Добавить горсть льда и хорошо перемешать.

Соединить с измельченной мятой и сахаром.

Хорошо взбить, пока не получится однородная жидкость.

Поместить арбуз в стакан блендера вместе с минеральной водой и соком лимона.

Промыть листья мяты и растереть их с сахаром.

Нарезать его на кусочки и отставить в сторону.

Очистить арбуз от кожуры и удалить семена.

Гаспачо из арбуза и помидоров

Ингредиенты

Приготовление

Вскипятить воду и бланшировать помидоры в течение 30 секунд, чтобы легко снять кожуру.

После очистки нарезать их на кусочки и удалить семена.

Разрезать арбуз и положить в стакан блендера вместе с помидорами.

Добавить соль, перец и две столовые ложки масла.

Взбивать 10 секунд при максимальной мощности, дать постоять две минуты и еще раз взбить.

Перелить в другую емкость и поставить в холодильник не менее, чем на час.