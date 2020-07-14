Раскрыты 4 хитрости, как заставить авокадо быстро дозреть

Авокадо – это вкусный тропический фрукт с невероятной текстурой, великолепным вкусом и универсальностью для приготовления многочисленных блюд. Однако важно, чтобы оно было мягким, прежде чем его использовать.

Если авокадо зеленое, не стоит класть его в духовку, пытаясь ускорить процесс созревания. Есть и другие приемы, которые можно использовать, чтобы сохранить все его преимущества. Для этого понадобится лишь бумажный пакет, мука, солнечный свет, яблоки или бананы, сообщает ticbeat.com.

4 хитрости, чтобы быстро дозреть авокадо

Положить в бумажный пакет. Это простой и эффективный способ быстрого созревания авокадо. Оно естественным образом размягчается, выделяя газообразный этилен, а пакет задерживает его изнутри, ускоряя созревание.

Хранить вместе с другими фруктами. Также можно усовершенствовать предыдущий способ, поместив рядом с авокадо яблоки или бананы. Они тоже выделяют этилен, а это увеличивает его концентрацию и улучшает эффективность процесса.

Покрыть мукой. Если положить муку в пакет, чтобы покрыть или частично погрузить авокадо, выделение этилена из него только усилится. Также мука обладает дополнительным эффектом поглощения избыточной влаги, помогая фрукту быть совершенно зрелым, зеленым и кремовым, а не коричневым и мягким.

Поместить в солнечное место. Это позволит быстрее смягчить авокадо без изменения его вкуса, что свойственно нагреву в духовке или микроволновой печи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что авокадо, виноград и бананы относятся к самым калорийным фруктам. Однако, несмотря на это, они обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами, поэтому их не стоит исключать из рациона.