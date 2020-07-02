Названы самые калорийные фрукты, которые не стоит исключать из рациона

Авокадо, виноград и бананы относятся к самым калорийным фруктам. Однако, несмотря на это, они обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами, поэтому их не стоит исключать из рациона.

Главное – соблюдать правильные пропорции, поскольку любые фрукты, которые употребляются в избытке, могут способствовать увеличению веса, сообщает tuasaude.com.

Авокадо

Этот фрукт содержит полезные мононенасыщенные жиры, витамины С, Е и К, а также минералы, такие как калий и магний. Авокадо улучшает работу кишечника, контролирует уровень сахара, заботится о сердце и сохраняет кожу и волосы здоровыми.

Также оно может использоваться в диетах для похудения, если употреблять небольшими порциями. Рекомендуется не превышать 2 столовые ложки в день (около 45 ккал). В целом авокадо можно добавлять в салаты, овощные коктейли или десерты, а также делать из него гуакамоле.

Кокос

Мякоть кокоса богата насыщенными жирами, а кокосовая вода – углеводами и минералами. Это калорийный фрукт, поскольку в 100 г мякоти содержится около 406 ккал, что составляет практически 1/4 от нормы, которую необходимо употреблять ежедневно.

Однако он обладает различными преимуществами для здоровья – усиливает чувство сытости и улучшает работу кишечника, заботится о здоровье сердца, укрепляет иммунную систему и помогает обеспечить организм минералами.

Кокос следует есть небольшими порциями. Лучшим вариантом является потребление не более 2 столовых ложек (30 мл) масла, 1/2 чашки молока или 30 г мякоти в день, чтобы избежать увеличения веса.

Красный виноград

Виноград – это плод, углеводы которого имеют умеренный гликемический индекс. Его избыточное потребление способствует повышению уровня сахара в крови. Что касается калорийности, в 100 г содержится примерно 50 ккал.

Виноград богат ресвератролом – мощным антиоксидантом, присутствующим в кожуре. Он помогает предотвратить рак и сердечно-сосудистые заболевания. Идеальное количество для одного приема пищи – 17 маленьких или 12 больших виноградин.

Банан

Этот фрукт содержит 21,8 г углеводов и 104 ккал на 100 г. Он богат калием и магнием, поэтому помогает предотвратить мышечные спазмы и снизить артериальное давление. Кроме того, благодаря клетчатке ему удается регулировать работу кишечника, а триптофан способствует улучшению настроения.

В идеале стоит есть 1 маленький банан (или 1/2 большого) в день, чтобы избежать увеличения веса. Также его можно сочетать с небольшим количеством корицы, овсянкой, арахисовым маслом, горстью орехов, семенами чиа или льна.

Хурма поддерживает уровень сахара в крови

Хурма

Хурма среднего размера содержит около 80 ккал и 20 г углеводов, поэтому при употреблении в избытке способствует увеличению веса. Желательно отдавать предпочтение средним или маленьким плодам.

Также стоит есть кожуру, поскольку в ней содержится самое высокое количество клетчатки, необходимой для поддержания стабильного уровня сахара в крови и уменьшения производства жира.

Инжир

Этот фрукт обладает превосходными свойствами, поскольку в нем присутствует вещество крадин и большое количество волокон, которые улучшают работу кишечника. Тем не менее 100 г инжира содержат 10,2 г углеводов и 41 ккал. Идеальное количество составляет 2 средних единицы, предпочтительнее свежих, а не в виде сухофруктов.

Манго

Это фрукт, богатый углеводами (около 15 г и 60 ккал на 100 г), витаминами и минералами. Манго обладает различными преимуществами для здоровья – помогает улучшить работу кишечника и иммунной системы, а также способствует здоровью глаз, кожи и волос. Рекомендуемая порция – 1/2 маленького или 1/4 большого манго.

В сухофруктах содержится много калорий

Сухофрукты

Важно соблюдать осторожность с такими сухофруктами, как изюм, инжир, курага и другие. Они обезвожены, содержат много калорий и имеют более высокий гликемический индекс.

Несмотря на это, некоторые исследования показали, что сухофрукты могут содержать в 3 раза больше питательных микроэлементов, чем свежие фрукты, а также они богаты нерастворимой клетчаткой, которая способствует функционированию кишечника.

Чтобы употреблять их правильно, необходимо есть небольшими порциями и в сочетании с полезными жирами или белками (йогурт или молоко), поскольку это может предотвратить повышение уровня сахара в крови.

Асаи

Это антиоксидантный фрукт, который помогает улучшить иммунную систему, предотвращает старение и обеспечивает организм энергией. Однако он содержит много калорий, особенно когда сахар, сироп гуараны или другие продукты, используемые для улучшения вкуса, добавляются в мякоть.

В 100 г замороженных ягод асаи (без сахара) около 58 ккал и 6,2 г углеводов, поэтому употреблять их лучше в небольших количествах.

Фрукты в сиропе

Обычно они содержат в два или три раза больше калорий, чем свежие. Во время похудения лучше вообще избегать их употребления. В целом можно есть 2-3 единицы в день, предпочтительно варьируя фрукты, чтобы получать различные питательные вещества.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о фруктах с высоким и низким содержанием сахара. Необходимо есть по меньшей мере три порции в день, сочетая с другими продуктами, поскольку влияние сахара на организм в таком случае сильно отличается.

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