Самый простой и самый идеальный чизкейк: бакский

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами завтраков. Сегодня предлагаем приготовить Бакский чизкейк, рецептом которого поделилась на своей странице инстаграм фудблогер breakfast_at_carries.

"Самый простой и самый идеальный рецепт чизкейка. Этот чизкейк родом из страны Басков, отсюда и название. Впервые я попробовала баскский чизкейк в Барселоне и просто улетела от вкуса. Красивая жжёная карамельная корочка и суперсливочная кремовая текстура. Всем чиз!". После такой вкусной авторской презентации хочется быстрее приступить к делу!

https://www.instagram.com/p/CBIjdXIn8eR/

Ингредиенты

сливочный сыр 440 гр.

сахарная пудра 100 гр. (я заменила на сироп топинамбура)

яйца СО (большие) 3 шт.

лимонный сок 1 ст.л.

жирные сливки 33% 270 мл.

пшеничная мука ВС 20 гр. (я заменила на рисовую)

Приготовление