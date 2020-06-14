Найпростіший та найідеальніший чізкейк: бакский

FoodOboz 09:00, 14.06.2020

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами сніданків. Сьогодні пропонуємо приготувати Бакскій чізкейк, рецептом якого поділилася на своїй сторінці інстаграм фудблогер breakfast_at_carries.

"Найпростіший та найідеальніший рецепт чізкейку. Цей чізкейк родом з країни Басків, звідси назва. Вперше я спробувала баскський чізкейк в Барселоні та просто полетіла від смаку. Красива палена карамельна скоринка та супервершкова кремова текстура. Всім чіз!". Після такої смачної авторської презентації хочеться швидше приступити до справи!

https://www.instagram.com/p/CBIjdXIn8eR/

Складові

  • вершковий сир 440 гр.

  • цукрова пудра 100 гр. (Я замінила на сироп топінамбура)

  • яйця СО (великі) 3 шт.

  • лимонний сік 1 ст.л.

  • жирні вершки 33% 270 мл.

  • пшеничне борошно ВС 20 гр. (Я замінила на рисову)

Приготування

  1. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури.

  2. Розігріти духовку.

  3. У форму для випічки діаметром ~ 17 см застелити папір для запікання в 2 шари, щоб вона повністю закривала дно і бортики.

  4. Вершковий сир гарненько перемішати до однорідної текстури, я робила це силіконової лопаткою, можна міксером на низьких оборотах. Влити сироп або цукор і перемішати. По одному ввести яйця. Додати лимонний сік.

  5. В окремій ємності просіяти борошно і влити вершки в 3 заходи, щоб не було грудочок. Перемішувати віночком до однорідності.

  6. Додати вершки до збитого сиру, акуратно перемішати все лопаткою. Вилити тісто у форму та простукати, щоб прибрати бульбашки.

  7. Випікати 35 хвилин при 240 градусах. Дати охолонути, повністю не виймаючи з форми, можна ще охолодити в холодильнику протягом години.

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