Найпростіший та найідеальніший чізкейк: бакский
OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами сніданків. Сьогодні пропонуємо приготувати Бакскій чізкейк, рецептом якого поділилася на своїй сторінці інстаграм фудблогер breakfast_at_carries.
"Найпростіший та найідеальніший рецепт чізкейку. Цей чізкейк родом з країни Басків, звідси назва. Вперше я спробувала баскський чізкейк в Барселоні та просто полетіла від смаку. Красива палена карамельна скоринка та супервершкова кремова текстура. Всім чіз!". Після такої смачної авторської презентації хочеться швидше приступити до справи!
Складові
вершковий сир 440 гр.
цукрова пудра 100 гр. (Я замінила на сироп топінамбура)
яйця СО (великі) 3 шт.
лимонний сік 1 ст.л.
жирні вершки 33% 270 мл.
пшеничне борошно ВС 20 гр. (Я замінила на рисову)
Приготування
Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури.
Розігріти духовку.
У форму для випічки діаметром ~ 17 см застелити папір для запікання в 2 шари, щоб вона повністю закривала дно і бортики.
Вершковий сир гарненько перемішати до однорідної текстури, я робила це силіконової лопаткою, можна міксером на низьких оборотах. Влити сироп або цукор і перемішати. По одному ввести яйця. Додати лимонний сік.
В окремій ємності просіяти борошно і влити вершки в 3 заходи, щоб не було грудочок. Перемішувати віночком до однорідності.
Додати вершки до збитого сиру, акуратно перемішати все лопаткою. Вилити тісто у форму та простукати, щоб прибрати бульбашки.
Випікати 35 хвилин при 240 градусах. Дати охолонути, повністю не виймаючи з форми, можна ще охолодити в холодильнику протягом години.