Рецепт дня: сыр "Филадельфия" от Владимира Ярославского

Шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить крем-сыр "Филадельфия" в домашних условиях.

На своей страничке в Instagram он выложил подробный рецепт, а также дал пару профессиональных советов.

По словам Владимира Ярославского, такой сыр по вкусу ничем не отличается от магазинного. Готовить его можно как чистым, так и смело добавлять в него разные добавки: оливковое масло, лимонный сок и лимонную цедру, а также разные душистые травы, например, тимьян, шалфей, тархун, базилик и прочие.

Срок хранения крем-сыра – 5 дней в холодильнике. Instagram Владимира Ярославского

Понадобится:

греческий йогурт 10% – 350 г

некислая сметана 20% – 270 г

соль – 5 г

марля, сито, миска

Как готовить:

Все ингредиенты смешать в миске. Марлю сложить в 4 раза, сложить в сито. Сито поставить в миску – это нужно для того, чтобы туда стекала сыворотка. Выложить на марлю йогуртово-сметанную смесь. Аккуратно закрыть марлю, немного завернув края. Поставить в холодильник под пленку и небольшой пресс. Через 12-18 часов сыр будет готов.

Важный момент:

сметана должна быть термостатной и минимум 20% жирности;

йогурт лучше всего брать некислый;

из оставшейся сыворотки можно приготовить блины или вареники;

если хотите более нежный вкус сыра, добавьте 100 мл сливок 33% жирности.

Срок хранения крем-сыра – 5 дней в холодильнике. Далее сыр будет становиться кислее.

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