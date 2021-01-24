Что готовить на выходных: сладкие и соленые пироги

Зимние выходные – идеальный момент для того, чтобы печь пироги. Во-первых, на выходных для этого есть свободное время (по крайней мере, мы очень на это надеемся). Во-вторых, вряд ли существует более подходящее время года для теста, чем зима.

Редакция FoodOboz предлагает вам рецепты пирогов со сладкими и солеными начинками. Какой именно приготовить – решать вам.

Киш лорен может стать отличной закуской под вино. Источник: BBC/FOOD

Киш лорен с брокколи и лососем

Для теста:

мука – 250 г

сливочное масло – 125 г

соль – 1 ч. л.

сахар – щепотка

вода – 3 ст. л.

Для начинки:

свежий лосось – 400 г

свежая брокколи – 300 г

твердый сыр – 150 г

соль, перец – по вкусу

лимонный сок – 2 ст. л.

Для заливки:

сметана – 300 г

яйца – 2 шт.

соль, перец – по вкусу

Как готовить:

Брокколи помыть, разобрать на соцветия, опустить в кипящую подсоленную воду. Варить 3-4 минуты. Откинуть на дуршлаг. Приготовить тесто. Просеянную муку смешать с нарезанным кубиками маслом, солью и сахаром. Растереть все в крошку. Добавить ледяную воду и быстро замешать тесто. Собрать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на час. Лосось почистить от кожи и косточек (если есть), нарезать небольшими кубиками. Мелко порубить остывшую брокколи, сыр натереть на терке. Сбрызнуть семгу и брокколи лимонным соком, поперчить, посолить и перемешать с половиной тертого сыра. Тесто достать из холодильника, раскатать толщиной 5 мм. Выложить в форму, сформировать бортики. Излишки теста срезать ножом. Накрыть корж пергаментом и сверху насыпать сухие бобы (фасоль, горох или чечевицу). Поставить в нагретую до 180 градусов духовку, выпекать 10 минут. Затем достать, убрать бумагу и фасоль и вернуть в духовку еще на 5 минут. Приготовить заливку для пирога. В миске взбить яйца, добавить сметану, соль и перец, все хорошо перемешать. На запеченный корж выложить брокколи и лосось, залить заливкой и сверху посыпать оставшейся половиной сыра. Отправить в духовку и запекать 30-40 минут. Точное время зависит от вашей духовки: начинка должна стать по консистенции как запеканка и немного подрумяниться сверху.

Вместо яблок в галету можно положить любые сезонные фрукты. Источник: realsimple.com

Галета с яблоками

сливочное масло – 120 г

мука – 200 г

холодная вода – 4 ст. л.

соль – щепотка

сахар – 2 ст. л.

яблоки – 3 шт.

корица – 1 ч. л.

ванильный сахар – 1 ст. л.

Как готовить:

Масло смешать с сахаром, мукой и солью. Растереть руками в крошку. Добавить воду и замесить тесто. Скатать тесто в шар, накрыть пленкой и положить в холодильник на час. Противень застелить пергаментом для выпечки и прямо на нем раскатать тесто в тонкий круг. Яблоки нарезать ломтиками, удалив сердцевину. Выложить яблоки на тесто, оставив по краям приблизительно 4 см. Присыпать корицей и ванильным сахаром. Завернуть края теста по всему диаметру. Поставить в нагретую до 190 градусов духовку и выпекать около 35 минут.

К курице и грибам можно добавить зеленый горошек. Источник: australianmushrooms.com.au

Слоеный пирог с курицей и грибами

слоеное дрожжевое тесто – 1 кг

куриное филе – 400 г

грибы – 400 г

репчатый лук – 1 шт.

твердый сыр – 150 г

яйца – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

зелень – по вкусу

В слоеных пирогах вы можете "играться" с начинкой на ваше усмотрение: можете брать как мясо, так и овощи или сезонные фрукты и ягоды. Пошаговый рецепт приготовления слоеного пирога с курицей и грибами смотрите здесь.

Вместо голубого сыра в тарт можно добавить рикотту или козий сыр. Источник: kitchenstories.com

Тарт с грушей и голубым сыром

тесто фило – 5 листов

сливочное масло – 50 г

груша среднего размера – 2 шт.

сыр с голубой плесенью – 150 г

коричневый сахар – 1 ч. л.

свежий тимьян или розмарин – 2-3 веточки

Как готовить:

Сливочное масло растопить на водяной бане или в микроволновой печи. Размороженное тесто выложить на рабочую поверхность. Все пять листов теста вырезать по контуру формы, оставляя расстояние с два пальца шириной, чтобы можно было сформировать бортики. Смазать дно формы маслом. Разобрать тесто на отдельные листы. Выложить один лист теста в форму, смазать его растопленным маслом. Сверху выложить еще один и тоже смазать его маслом. Повторить процедуру со всеми листами теста. Грушу нарезать тонкими ломтиками. Сыр покрошить. Выложить сыр на дно формы, сверху уложить по кругу грушу. Смазать остатками сливочного масла, присыпать коричневым сахаром и мелко рубленным розмарином или тимьяном. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и выпекать около 25 минут: бортики должны немного подрумяниться. Перед подачей остудить.

Начинку для тертого пирога также можно сделать из свежих ягод. Источник: thebeachhousekitchen.com

Тертый пирог с вареньем

мука – 420 г

сливочное масло – 180 г

яйца – 2 шт.

варенье – 300 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

сахар – 300 г

соль – щепотка

Для приготовления тертого пирога подойдет любое ваше любимое варенье. Летом такой пирог можно готовить с любыми свежими сезонными ягодами. Подробную инструкцию приготовления тертого пирога с вареньем можно посмотреть здесь.

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