Рецепт дня: идеальная курица от Джейми Оливера

Маша Сердюк FoodOboz 06:06, 29.01.2021

Готовить – это просто. Эта фраза – не миф из Интернета, а вполне реальная вещь. В нашей рубрике "Рецепт дня" мы продолжаем рассказывать вам о максимально простых блюдах, с приготовлением которых способен справиться даже малолетний ребенок.

Сегодня мы делимся с вами рецептом запеченной курицы от известного шефа Джейми Оливера. Джейми предлагает запекать целую тушку с лимоном, овощами и пряными травами. Птица по его рецепту получается сочной, мягкой и с хрустящей корочкой.

Понадобится:

  • целая курица – 1 шт.

  • репчатый лук – 2 шт. среднего размера

  • морковь – 2 шт.

  • сельдерей – 2 стебля

  • лимон – 1 шт.

  • чеснок – 1 головка

  • растительное масло

  • соль, перец

  • тимьян – 1 небольшой пучок

Вместо тимьяна можно взять шалфей или розмарин.
unsplash.com

Как готовить:

  1. Курицу достать из холодильника за полчаса до начала приготовления. Помыть, вытереть насухо и оставить "отдыхать". Духовку нагреть до 240 градусов.

  2. Овощи хорошо помыть щеткой, вытереть насухо и нарезать кусочками. Выложить в глубокую форму для запекания. Головку чеснока разломать на дольки, добавить к овощам (чистить не нужно). Полить овощи растительным маслом.

  3. Курицу полить маслом и хорошо натереть солью и перцем со всех сторон.

  4. Лимон помыть, вытереть насухо, проколоть со всех сторон вилкой или ножом. Положить его вовнутрь курицы вместе с травами.

  5. Уложить курицу поверх овощей и поставить в нагретую духовку. Уменьшить температуру до 200 градусов и оставить запекаться на час и двадцать минут. В середине приготовления, достать противень из духовки и налить в форму немного воды – так, чтобы она покрыла овощи. Это нужно, чтобы овощи не пересохли и не подгорели.

  6. Через час двадцать достать курицу из духовки, выложить ее на блюдо, прикрыть фольгой или полотенцем и дать ей отдохнуть около 15 минут. Подавать курицу с печеными овощами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о фирменных бутербродах от Джейми Оливера, а также делился его рецептами шоколадных десертов.

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