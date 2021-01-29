Рецепт дня: ідеальна курка від Джеймі Олівера

Готувати – це просто. Ця фраза – не міф з Інтернету, а цілком реальна річ. У нашій рубриці "Рецепт дня" ми продовжуємо розповідати вам про максимально простих стравах, з приготуванням яких здатний впоратися навіть малолітня дитина.

Сьогодні ми ділимося з вами рецептом запеченої курки від відомого шефа Джеймі Олівера. Джеймі пропонує запікати цілу тушку з лимоном, овочами і пряними травами. Птаха на його рецептом виходить соковитою, м'якою і з хрусткою скоринкою.

Знадобиться:

ціла курка – 1 шт.

ріпчаста цибуля – 2 шт. середнього розміру

морква – 2 шт.

селера – 2 стебла

лимон – 1 шт.

часник – 1 головка

олія

сіль перець

чебрець – 1 невеликий пучок

Замість чебрецю можна взяти шавлію або розмарин. unsplash.com

Як готувати:

Курку дістати з холодильника за півгодини до початку приготування. Помити, витерти насухо і залишити "відпочивати". Духовку нагріти до 240 градусів. Овочі добре помити щіткою, витерти насухо і нарізати шматочками. Викласти в глибоку форму для запікання. Головку часнику розламати на зубчики, додати до овочів (чистити не треба). Полити овочі олією. Курку полити олією і добре натерти сіллю та перцем з усіх боків. Лимон помити, витерти насухо, проколоти з усіх боків вилкою або ножем. Покласти його всередину курки разом із травами. Викласти курку поверх овочів і поставити в нагріту духовку. Зменшити температуру до 200 градусів і залишити запікатися на годину і двадцять хвилин. В середині приготування, дістати деко з духовки і налити в форму трохи води – так, аби вона покрила овочі. Це потрібно, щоб овочі не пересохли і не підгоріли. Через годину двадцять дістати курку з духовки, викласти її на блюдо, прикрити фольгою або рушником і дати їй відпочити близько 15 хвилин. Подавати курку з печеними овочами.

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