Рецепт: куриные рулетики со шпинатом
OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных продуктов. Сегодня предлагаем куриные рулетики со шпинатом от фудблогера Оксаны @vkusno_ob_italii.
Ингредиенты
на 4 рулетика
4 тонких ломтика куриной грудки
200гр шпината
150гр мягкого сыра (я использовала рикотту, также подойдёт Филадельфия)
соль, перец
оливковое масло
⠀ Приготовление
Нарежьте куриную грудку тонкими ломтиками и деликатно отбейте их.
Помойте шпинат, поместите его в кастрюльку, включите огонь, накройте крышкой и тушите минут 5. Я не добавляю воду, потому что достаточно той, которая остаётся после мытья. Если хотите сделать шпинат более ароматным, то прежде чем его забросить, обжарьте зубчик чеснока в оливковом масле. Если используете замороженный шпинат - следуйте инструкциям на упаковке.
Оставьте шпинат охлаждаться в дуршлаге, чтобы стекла лишняя вода. Смешайте шпинат с рикоттой, немного посолите и поперчите.
Выложите начинку из рикотты и шпината на ломтики куриной грудки, заверните их в рулетики и закрепите зубочисткой.
Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Немного посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку приблизительно на 40 минут.