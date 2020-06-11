Рецепт: куриные рулетики со шпинатом

FoodOboz 13:00, 11.06.2020

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных продуктов. Сегодня предлагаем куриные рулетики со шпинатом от фудблогера Оксаны @vkusno_ob_italii.

https://www.instagram.com/p/BnESJNgHWpt/

Ингредиенты

на 4 рулетика

  • 4 тонких ломтика куриной грудки

  • 200гр шпината

  • 150гр мягкого сыра (я использовала рикотту, также подойдёт Филадельфия)

  • соль, перец

  • оливковое масло

⠀ Приготовление

  1. Нарежьте куриную грудку тонкими ломтиками и деликатно отбейте их.

  2. Помойте шпинат, поместите его в кастрюльку, включите огонь, накройте крышкой и тушите минут 5. Я не добавляю воду, потому что достаточно той, которая остаётся после мытья. Если хотите сделать шпинат более ароматным, то прежде чем его забросить, обжарьте зубчик чеснока в оливковом масле. Если используете замороженный шпинат - следуйте инструкциям на упаковке.

  3. Оставьте шпинат охлаждаться в дуршлаге, чтобы стекла лишняя вода. Смешайте шпинат с рикоттой, немного посолите и поперчите.

  4. Выложите начинку из рикотты и шпината на ломтики куриной грудки, заверните их в рулетики и закрепите зубочисткой.

  5. Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Немного посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку приблизительно на 40 минут.

Комментировать
FoodOboz

Смотрите также

Медведчук стал совладельцем "1+1": журналисты отследили цепочку фирм

"Крым можно только отобрать!" Климкин ответил Зеленскому о "стыде россиян"

"Дали четкое указание!" Порошенко раскрыл детали разговора с Венедиктовой

План Зеленского по возврату в Россию: 12 тайных пунктов

Люстрированный начальник ГСЧС Закарпатья времен Януковича вернулся на должность