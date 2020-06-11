Рецепт: курячі рулетики зі шпинатом

FoodOboz 13:00, 11.06.2020

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з рецептами простих і смачних страв, що приготовлені з сезонних продуктів. Сьогодні пропонуємо курячі рулетики зі шпинатом від фудблогера Оксани @vkusno_ob_italii.

https://www.instagram.com/p/BnESJNgHWpt/

Складові

на 4 рулетика

  • 4 тонких скибочки курячої грудки

  • 200гр шпинату

  • 150гр м'якого сиру (я використовувала Рікотта, також підійде Філадельфія)

  • сіль перець

  • оливкова олія

⠀ Приготування

  1. Наріжте курячу грудку тонкими скибочками і делікатно відбийте їх.

  2. Помийте шпинат, помістіть його в каструльку, включіть вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте хвилин 5. Я не додаю воду, тому що досить тієї, яка залишається після миття. Якщо хочете зробити шпинат більш ароматним, то перш ніж його закинути, обсмажте зубчик часнику в оливковій олії. Якщо використовуєте заморожений шпинат - дотримуйтесь інструкцій на упаковці.

  3. Залиште шпинат охолоджуватися в друшляку, щоб зійшла зайва вода. Змішайте шпинат з рікоттою, трохи посоліть і поперчіть.

  4. Викладіть начинку з рікотти і шпинату на скибочки курячої грудки, загорніть їх у рулетики та закріпіть зубочисткою.

  5. Викладіть на деко, застелене папером для випічки. Трохи посоліть, поперчіть, полийте оливковою олією та поставте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40 хвилин.

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