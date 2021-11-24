Пышный омлет, запеченный в духовке: оригинальная идея завтрака

Лучший вариант вкусного и полезного завтрака – омлет. Правда, в обычном виде он может очень быстро надоесть. Решением станет весьма оригинальный способ приготовления и подачи.

Блогер Марина Риччи, поделилась рецептом запечённого омлета в своем Telegram-канале.

Ингредиенты:

Яйца – 5 шт

Молоко –1 ст.

Пармезан

Соль, специи

Масло сливочное

Способ приготовления:

1. Форму для запекания смазать сливочным маслом.

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2. Все ингредиенты перемешать с помощью погружного блендера.

3. Получившуюся массу влить в форму.

4. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 20 минут.

5. По желанию, за 2 минуты до готовности, добавить твёрдый сыр.

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