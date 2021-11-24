Пышный омлет, запеченный в духовке: оригинальная идея завтрака
Лучший вариант вкусного и полезного завтрака – омлет. Правда, в обычном виде он может очень быстро надоесть. Решением станет весьма оригинальный способ приготовления и подачи.
Блогер Марина Риччи, поделилась рецептом запечённого омлета в своем Telegram-канале.
Ингредиенты:
Яйца – 5 шт
Молоко –1 ст.
Пармезан
Соль, специи
Масло сливочное
Способ приготовления:
1. Форму для запекания смазать сливочным маслом.
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2. Все ингредиенты перемешать с помощью погружного блендера.
3. Получившуюся массу влить в форму.
4. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 20 минут.
5. По желанию, за 2 минуты до готовности, добавить твёрдый сыр.
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