Рецепт: пряная морковь, от которой вы придете в восторг

FoodOboz 12:00, 10.06.2020

OBOZREVATELпродолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных продуктов. Сегодня фудблогер Оксана @vkusno_ob_italii предлагает рецепт пряной моркови - блюдо, от которого она сама была в восторге, когда впервые её попробовала у неаполитанской соседки.

https://instagram.com/vkusno_ob_italii?igshid=1rnbs4fciynbe

Ингредиенты

  • 5-6 морковок

  • 2-3 дольки чеснока

  • пучок петрушки

  • яблочный или белый винный уксус

  • оливковое масло

  • соль, чёрный перец

  • острый перец (по желанию)

⠀ Приготовление

  • Почистить и помыть морковь. Варить в кипящей подсоленной воде. Оставить остывать.

  • Нарезать морковь на крупные кружочки, дольки чеснока на 2-3 части (чеснок перед подачей можно убрать, он исключительно для аромата), мелко нарезать петрушку.

  • Смешать все ингредиенты, посолить , поперчить, сбрызнуть уксусом и заправить оливковым маслом.

  • Перед подачей дать настояться в холодильнике минимум час.

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