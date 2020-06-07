Рецепт: шакшука - идеальный завтрак из овощей и яиц
OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных завтраков, приготовленных популярными фудблогерами. Сегодня предлагаем завтрак от Татьяны @narutainlondon, который украсит ваше воскресное утро.
Ингредиенты
4 яйца
1 луковица
1 сладкий болгарский перец
2 помидора
2 зубчика чеснока
2-4 ст.л. томатной пасты
свежая зелень
оливковое масло
соль и специи по вкусу
Приготовление
Для начала подготовьте овощи, порезав всё небольшими кубиками.
Дальше возьмите сковороду, прогрейте её и добавьте оливкового масла.
Обжарьте на ней лук и чеснок до прозрачности, добавьте болгарский перец и готовьте до мягкости последнего.
Дальше вводим томаты и через 2-3 минуты томатную пасту или кетчуп, немного посолите и добавьте специй по собственному вкусу.
Доведите овощную смесь до кипения и сделайте четыре углубления, в каждое из которых аккуратно разбейте по одному яйцу.
Убавьте огонь и продолжайте томить шакшуку под крышкой, пока яйца не достигнут необходимой степени готовности.
Когда шакшука будет готова, присыпьте её свежей зеленью и подавайте на стол прямо в сковороде.
Приятного аппетита!